Sada Cruzeiro bate Brasil Kirin e é o primeiro finalista

O Sada Cruzeiro é o primeiro finalista da Superliga masculina de vôlei 2016/2017. A equipe mineira, atual campeã, passou para a decisão após eliminar o Vôlei Brasil Kirin em 3 jogos a 0. O último foi na noite desse sábado (22), quando o time comandado pelo técnico Marcelo Mendez venceu por 3 sets a 0 (25/12, 25/18 e 26/24), em 1h21 de partida. O confronto, disputado no ginásio do Riacho, em Contagem/MG, contou com dois mil torcedores, que empurraram o grupo cruzeirense a todo instante.

No confronto que deu ao Sada Cruzeiro a vaga na sétima final de Superliga consecutiva, um dos principais destaques ficou por conta do ponteiro Filipe. O atacante foi o mais votado no site do Vôlei Brasil (Confederação Brasileira de Voleibol) e recebeu o Troféu VivaVôlei, programa de responsabilidade social da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) que atende crianças de 7 a 14 anos por meio de escolinhas de vôlei.

Nos outros dois confrontos desta série, o Sada Cruzeiro venceu o Vôlei Brasil Kirin por 3 sets a 1. No primeiro, também em casa, o time mineiro fez parciais de 25/20, 18/25, 25/22 e 25/21. Depois, no ginásio Taquaral, em Campinas (SP), venceu por 25/21, 25/19, 21/25 e 25/22.



Com a vaga garantida, o Sada Cruzeiro, campeão nas últimas três edições consecutivas, espera pela decisão de Funvic Taubaté (SP) e Sesi-SP, que se enfrentam na série pela outra semifinal. A equipe taubateana vence por 2 jogos a 1 e o próximo confronto será na quinta-feira (27), às 19h30.

O jogo

Bruno Temponi abriu o placar da partida a favor do Vôlei Brasil Kirin. Leal pontuou duas vezes seguidas e fez 2/1 para o Sada Cruzeiro. Com Simon bem no saque, o time cruzeirense abriu 5/1. A equipe campineira reagiu e reduziu a diferença em 4/6. Os donos da casa voltaram a abrir e, no ace de Isac, marcaram 10/5. Em mais um ponto de saque, dessa vez de Evandro, o Sada Cruzeiro chegou a 12/6. O marcador apontou 15/7 para o time mineiro e Horacio Dileo pediu tempo. Com Leal, o Sada abriu oito de vantagem: 18/10. No bloqueio de Evandro, 21/11. No final, com ace de Isac, 25/12.



Exatamente como no set anterior, o Sada Cruzeiro abriu 5/1 logo no começo da parcial. Horacio Dileo pediu tempo. Ainda em grande passagem de William pelo saque, ponto de bloqueio e o time cruzeirense fez 6/1. O Brasil Kirin buscou e marcou 6/9. Na combinação rápida de William com Isac, o Sada voltou a abrir vantagem em 14/7. Dileo parou o jogo com pedido de tempo. No bloqueio de Rivaldo, o Vôlei Brasil Kirin marcou 9/16. Com Filipe, depois de belo levantamento de William, os cruzeirenses chegaram a 20/11. Embalado, o Sada Cruzeiro fechou o segundo set em 25/18.



Diferente dos dois primeiros, o terceiro set teve um início equilibrado, com o empate em 3/3. Com Temponi bem no saque, o Vôlei Brasil Kirin fez 5/3. A vantagem campineira aumentou em 8/5. Depois de uma bola muito disputada, com defesa dos dois lados, Filipe pontuou e o Sada Cruzeiro marcou 7/8. Com Maurício Souza, dois de vantagem para o Brasil Kirin: 10/8. No erro do adversário, o time visitante abriu três em 13/10. O Sada encostou em 14/15 e, na largadinha de Diogo, o Brasil Kirin fez 16/14. No bloqueio de Leal, o time cruzeirense chegou ao ponto de empate: 16/16.

Na sequência, mais uma vez com Leal, os donos da casa assumiram o comando do placar (18/17). A partir daí, o Sada Cruzeiro abriu vantagem, chegou a 20/17 e Dileo pediu tempo. O Sada fez 24/21, o Vôlei Brasil Kirin reagiu, aproximou no placar em 23/24, e Marcelo Mendez parou o jogo. Na volta, no erro do adversário, o time de Campinas chegou ao ponto de empate: 24/24. Evandro pontuou no ataque e no saque e o time mineiro venceu por 26/24.

(*) Conteúdo da assessoria de imprensa da CBV