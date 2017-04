Sesi vence Funvic Taubaté e leva a série para o quarto jogo

Uma semifinal de Superliga masculina de vôlei entre Funvic Taubaté e Sesi só podia ser de muito equilíbrio. E, na noite dessa sexta-feira (21), as equipes paulistas provaram a igualdade em mais um jogo decidido apenas no tie break, quando o time da Vila Leopoldina venceu por 3 sets a 2, com parciais de 37/35, 21/25, 19/25, 25/21 e 15/10, em 2h42 de partida disputada no ginásio do Abaeté, em Taubaté (SP).

Sada Cruzeiro bate Brasil Kirin e é o primeiro finalista

Na casa do adversário, o Sesi contou com um jogador em especial bastante inspirado. O oposto Théo foi o maior pontuador do terceiro duelo desta série, com 31 acertos, e ainda foi eleito, por votação popular, o melhor da partida.

O quarto duelo entre Funvic Taubaté e Sesi será na próxima quinta-feira (27), às 19h30, no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul (SP). No segundo confronto, neste mesmo local, o time taubateano venceu em mais um 3 sets a 2. No primeiro, em Taubaté, a equipe da casa venceu por 3 a 0.

O jogo

O primeiro ponto do jogo foi do bloqueio do Funvic Taubaté. No lance seguinte, no saque de Lucarelli, mais um ponto para o time da casa. No bloqueio de Lucas Lóh, 3/0, ainda com Lucarelli no saque. Em mais um bloqueio, dessa vez com Otávio, 5/1. Pacheco pediu tempo. O placar esteve com quatro de vantagem também em 7/3.

Em boa combinação de Rapha com Éder, 10/6 para a equipe da casa. Com Wallace pontuando bem, o Funvic Taubaté marcou 12/8. O Sesi-SP reagiu e, com Théo, reduziu a diferença para dois pontos: 10/12. Com boa passagem de Riad pelo saque, os visitantes encostaram em 11/12. Cezar Douglas parou o jogo. No ponto de saque de Théo, o Sesi-SP fez 13/14.

No bloqueio de Éder, o Taubaté voltou a abrir (16/13). Com Lucas Lóh defendendo e pontuando no ataque na sequência, o time mandante chegou a 17/13. Em grande passagem de Otávio pelo saque, o placar ainda foi a 19/13. Com dois pontos diretos de saque de Lucão, o Sesi-SP voltou a aproximar no placar em 18/20. Os donos da casa fizeram 23/20.

O Sesi-SP buscou e deixou tudo igual em 24/24. No saque de Lucão, o time visitante conseguiu a virada: 27/26. O set seguiu equilibrado. Com Wallace, Taubaté marcou 28/28. Com Otávio, 30/30. Lucarelli marcou 33/32 e Lucão deixou tudo igual em 33/33. No ace de Bruninho, 35/34 para o Sesi-SP. No boqueio de Théo, 37/35.



O segundo set começou também com muito equilíbrio, com o empate em 2/2. O Funvic Taubaté abriu quatro pontos de diferença com o oposto Wallace, fazendo 8/4. No ponto de saque de Théo, a diferença caiu para dois em 6/8. A vantagem taubateana voltou a abrir quatro em 11/7. No erro do adversário, o time da casa marcou 14/10.

O Sesi-SP buscou, assim como no primeiro set, e encostou. No ace de Wallace, o Taubaté chegou a 18/15. Marcos Pacheco pediu tempo. Com Otávio, o Funvic Taubaté marcou 20/17. Com Lucarelli, a equipe da casa fez 22/19 e forçou o técnico do Sesi-SP a parar o jogo com pedido de tempo. O time taubateano seguiu embalado e fechou em 25/21.



O terceiro set teve um início equilibrado, com o empate em 3/3. No bloqueio de Lucas Lóh, o Funvic Taubaté marcou 4/3. Com o ponteiro pontuando bem, o time da casa abriu dois em 6/4. Mais uma vez, o Sesi-SP demonstrou poder de reação e empatou em 9/9. Com Wallace em uma diagonal curta, o grupo dirigido por Cezar Douglas marcou 12/10.

Com Lucarelli pontuando no saque e no contra-ataque, 14/10. No erro do adversário, o Funvic Taubaté abriu quatro de vantagem (15/11). No bloqueio de Bruninho, o Sesi-SP fez 14/16. Sem desistir do set, o time da Vila Leopoldina marcou 15/18. Quando o placar foi a 20/15, Pacheco pediu tempo. Em boa passagem de Rapha, o Funvic Taubaté chegou a 24/17. No final, vitória do time da casa com ponto de Lucarelli: 25/19.



O quarto set também começou com equilíbrio, com empate em 3/3. A parcial esteve igual novamente em 6/6 e o Sesi-SP assumiu o comando do marcador no ponto seguinte, fazendo 7/6. No erro do adversário, o Funvic Taubaté passou a frente e marcou 9/8. Com dois pontos de saque consecutivos do central Riad, o Sesi-SP abriu dois em 11/9 e Cezar Douglas pediu tempo. O time da Vila Leopoldina aumentou a vantagem em 15/11.

Com Théo pontuando bem, o Sesi-SP ainda abriu 17/12, forçando o treinador adversário a parar o jogo mais uma vez. A vantagem esteve em cinco para o Sesi-SP em 18/13. O grupo visitante chegou a 21/15. No bloqueio, o Sesi-SP marcou 23/16. Com dois bloqueios seguidos de Éder, Taubaté fez 18/13 e Pacheco pediu tempo. O Sesi-SP teve o ponto do set em 24/19. Com dois pontos de saque de Éder, o time da casa marcou 21/24, mas, no final, o Sesi-SP fechou em 25/21.



As equipes trocaram pontos no início do set decisivo, empatando em 2/2. Otávio colocou o Funvic Taubaté em mais um empate (4/4). Mais um empate dois pontos depois: 6/6. No erro do adversário, o Sesi-SP abriu dois de vantagem em 8/6. O placar ainda foi a 9/6 e Cezar Douglas pediu tempo. No bloqueio de Théo, 10/6. Em domínio no set, o time da Vila Leopoldina chegou a 11/7. O time visitante teve 12/9. No final, o Sesi-SP conseguiu a vitória por 15/10.

(*) Conteúdo da assessoria de imprensa da CBV