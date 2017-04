Taubaté encerra a série contra o Sesi e avança à final da Superliga Masculina

Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

O Taubaté é o segundo finalista da Superliga Masculina de Vôlei. A equipe do Vale do Paraíba venceu o Sesi por 3 sets a 1 (25/17, 25/19, 22/25 e 25/22), em 1h56 de jogo, na noite dessa quinta-feira (27), no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul (SP). Com este resultado, o time dirigido pelo técnico Cezar Douglas garantiu a classificação para a final do campeonato, fechando a série melhor de cinco jogos em 3 a 1.



A disputa entre as equipes paulistas foi aberta com vitória do Taubaté, em casa, por 3 sets a 0. No segundo jogo, em São Caetano, que se tornou a casa do Sesi nesta semifinal pela pequena capacidade do Sesi da Vila Leopoldina, o time taubateano conseguiu outra vitória, mas, desta vez, por 3 a 2. No terceiro duelo, em Taubaté, vitória do Sesi-SP, novamente por 3 sets a 0. E, nessa quinta-feira, o Funvic encerrou a série com a vitória por 3 a 1.



O time de Taubaté será o adversário do Sada Cruzeiro na grande decisão do dia 7 de maio, no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte (MG). A equipe cruzeirense já havia conseguido a classificação depois de passar pelo Vôlei Brasil Kirin (SP) por 3 jogos a 0.

O ponteiro Lucarelli foi o mais votado no site do Vôlei Brasil (Confederação Brasileira de Voleibol) e eleito o melhor jogador da partida. Com o destaque na noite, o atacante do Taubaté foi premiado com o Troféu VivaVôlei e comemorou o resultado.



"A atitude da equipe foi muito boa hoje. Falei no terceiro jogo e a nossa recepção e o nosso saque melhoraram muito, hoje sofremos muito menos na recepção. Tivemos consciência em relação a este ponto e isso ajudou muito. Estou muito feliz, a torcida toda veio de Taubaté e agora espero que possamos apresentar um bom trabalho contra o Sada Cruzeiro", disse Lucarelli.



Já pensando sobre o adversário da final, o ponteiro do Taubaté falou sobre o que o seu time precisa fazer no jogo decisivo. "Precisamos entrar praticamente igual foi contra o Sesi-SP. Temos que sacar bem e suportar muito", comentou Lucarelli, que se disse surpreso com o Troféu VivaVôlei.



"Todos jogaram muito bem hoje. Eu realmente não estava esperando. Wallace, Otávio, Éder, Lóh, todos são merecedores e, se eu pudesse dividiria esse prêmio em 14 pedaços porque todos são muito importantes. Isso é uma equipe e não só os que estão dentro de quadra", complementou Lucarelli.



O oposto Wallace, maior pontuador da partida, com 17 acertos, já comentou sobre a final. "Ter feito jogos fortes nessa semifinal, e ter tido esse quarto jogo, talvez faça com que o nosso time chegue com um pouco mais de ritmo, mas final é final. A pressão maior é deles, por serem os atuais campeões, mas vamos fazer de tudo para buscar esse título inédito para a cidade", afirmou.



Pelo Sesi, o central Riad fez questão de elogiar as duas equipes pelos belos duelos nesta semifinal. "Caímos hoje com gostinho de que poderíamos ter feito mais, principalmente no primeiro jogo, quando fomos muito abaixo do que vínhamos treinando e jogando. Os outros jogos foram equilibrados, o que resume essas duas equipes. Nosso time está de parabéns e o deles também", concluiu Riad.

(*) Conteúdo da assessoria de imprensa da CBV