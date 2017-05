Wallace e Éder reencontram Cruzeiro em decisão da Superliga

Arte VAVEL Brasil

Após vencerem a Superliga 2015/2016 com o Cruzeiro, Wallace e Éder foram contratados pelo Taubaté. Ao fim da competição, o ponteiro e o central tiveram seus vínculos terminados com o clube mineiro e puderem ser contratados por outra equipe. Hoje, defendendo as cores da equipe do Vale do Paraíba, os atletas terão pela frente o ex-clube, na final da Superliga Masculina de Vôlei 2016/2017.

Éder chegou ao Cruzeiro como exemplo de liderança e já multicampeão: o central já havia conquistado quatro Superligas com a extinta Cimed-Florianópolis-SC e foi uma das peças mais importantes da temporada do Sesi-SP. Após três anos vitoriosos em Belo Horizonte - total de 14 títulos - , Éder e Cruzeiro entraram em comum acordo e, em abril de 2016, o central foi contratado pelo Taubaté.

Éder e Wallace defenderam a Seleção Brasileira juntos. (Foto: Divulgação / CBV)

Já a saída de Wallace foi mais complicada. Sem querer se desfazer do maior pontuador da competição, o Cruzeiro se viu sem possibilidade de mantê-lo na equipe. A saída do oposto se deu em consequência da publicação do ranking de atletas da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Com o central Isac subindo de seis para sete pontos (pontuação máxima), a equipe de Minas passou a ter quatro jogadores de nível 7: Wallace, Willian, Isac e Leal.

O regulamento da CBV diz que um time não pode ter mais que três atletas com a pontuação máxima em seu grupo. Sendo assim, com contratos mais longos, Isac e Leal permaneceram no grupo e foi preciso que o comando da equipe optasse por continuar com Willian e abrir mão do oposto. Decepcionados com o critério, o Cruzeiro escreveu uma carta a Wallace, agradecendo a passagem de sete anos vitoriosa.

O oposto chegou ao Sada Cruzeiro em 2009, como uma promessa do voleibol brasileiro, com pontuação dois no ranking oficial da CBV. Aos poucos, foi ganhando seu espaço no time e se tornando titular absoluto. Wallace carrega títulos importantíssimas na carreira, incluindo o título de maior pontuador da história da Superliga (3.778 pontos) e um total de 21 títulos com o Cruzeiro.

Reposição acertada: Evandro e Simon chegam ao Cruzeiro logo após saída de Wallace e Éder e se encaixam

Logo após ver Wallace e Éder de saída da equipe, o Cruzeiro se viu necessitado de buscar reposição e voltou ao mercado. Após renovarem o contrato de peças importantes, o clube mineiro contratou dois nomes de peso.

Para o lugar de Wallace, veio o oposto Evandro. O brasileiro estava no Suntory Sunbirds, do Japão, e assim como Wallace, o reforço chega como multi campeão e com um currículo excelente. Já para o lugar de Éder, o Cruzeiro contratou o cubano Simon, de 2m06 de altura, que jogava no Ansan OK Savings Bamk, da Coreia do Sul e era considerado um dos melhores centrais do mundo.

Foto: Renato Araújo / Divulgação Sada Cruzeiro

Multicampeões e com carreiras vitoriosas pelos clubes que passaram e pelas respectivas seleções, Evandro e Simon rapidamente se encaixaram na equipe mineira e fizeram com que o Cruzeiro ficasse ainda mais forte para a competição.

Considerados duas das peças mais importantes da equipe, o oposto Evandro é considerado o melhor atacante da Superliga e, no ranking de saque, está em segundo lugar, ficando atrás apenas de Leal. Já na análise de bloqueios, Simon é o segundo melhor bloqueador.

No ranking de equipe, o Cruzeiro tem o melhor saque, ataque, bloqueio e levantamento da competição. E, por isso, chega à sétima final consecutiva da Superliga.