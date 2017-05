Eleita melhor levantadora da Superliga, Macris acerta com Minas para substituir Naiane

Google Plus

Foto: Divulgação/InovaFoto/CBV

O Camponesa/Minas anunciou duas novidades na tarde desta quarta-feira (3) para a temporada 2017/2018. Após a saída da levantadora Naiane para o Hinode/Barueri, a diretoria minastenista contratou Macris, que estava no Terracap/BRB/Brasília. Ainda na mesma posição, o clube renovou com Karine.

"É uma satisfação enorme poder representar a equipe do Minas. Acredito que será uma temporada de muito crescimento e resultados positivos para a equipe, com muita dedicação e empenho. Estou empolgada para conhecer a animada e fiel torcida do Minas, agora, por uma nova ótica. Já deixo o meu agradecimento pelo acolhimento e carinho que sempre recebi em Belo Horizonte", destacou Macris.

A nova levantadora do Minas foi eleita a melhor jogadora de sua posição na edição 2016/2017 da Superliga Feminina - ela integrou a seleção do campeonato. Antes disso, defendeu o Pinheiros nas temporadas 2012/13, 2014/15, 2015/16, sendo considerada a levantadora destaque nas três também.

Mercado do Camponesa/Minas

A equipe minastenista segue sem treinador após a saída de Paulo Coco, que foi para o Praia Clube. Quanto às jogadoras, saíram Fran e Naiane, ambas para o Barueri, e renovaram Pri Daroit, Mara, Leia, Rosamaria e Karine.