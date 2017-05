Trajetória do Taubaté na Superliga masculina 2016/17

Arte VAVEL Brasil

Neste domingo (07) o Taubaté encara o Cruzeiro às 10h (horário de Brasília), no ginásio do Mineirinho em Belo Horizonte buscando quebrar a hegemonia dos mineiros. Eles têm dominado o cenário nacional nos últimos anos e agora, os paulistas buscaram estabelecer um projeto que alça grandes vitórias.

O conjunto que é comandado por César Douglas já tem procurado nos últimos anos se tornar um candidato ao título tanto que já foi semifinalista no ano passado e foi responsável por repatriar o levantador Rapha além de ter nomes de seleção brasileira, como Éder, Lucarelli, Wallace e Lucas Lóh.

O time já tem bem claro o domínio no voleibol regional com seu bicampeonato paulista, superando algumas das forças estaduais como Campinas e Sesi. Agora chegou a hora de tentar mais troféus no nível nacional. A equipe já conquistou também dois títulos da Copa do Brasil de Vôlei. Agora, só falta a cereja do bolo, que seria desbancar o Cruzeiro na Superliga.

Algo que inclusive a equipe já fez e foi a única a vencer o time de Marcelo Mendez nas 22 rodadas da competição durante a fase de classificação, a qual a equipe obteve uma campanha de 17 vitórias e cinco derrotas, vencendo um total de 56 sets e perdendo 23 parciais. Ocupando a vice-liderança durante essa fase, só ficando atrás, inclusive, do próprio Cruzeiro.

Nos playoffs o time teve uma trajetória relativamente tranquila, na primeira rodada passou sem sobressaltos na série melhor de cinco contra o Juiz de Fora tendo três vitórias e nenhum revés. Na semifinal, encontrou o velho rival Sesi, apesar da tensão em alguns dos jogos a equipe do interior paulista triunfou por 3 a 1, ganhando duas partidas na casa do seu adversário e avançou até a decisão, esperando estar pronto para finalmente chegar ao topo do voleibol masculino nacional.