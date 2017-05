Superliga inédita e torcida pelo Galo: Lucarelli busca domingo perfeito em BH

Fotomontagem: Rodrigo Rodrigues/Editoria de Arte VAVEL Brasil

O próximo domingo (7) em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, promete mexer com a emoção dos torcedores em nível máximo. Pela manhã, Sada Cruzeiro e Funvic Taubaté jogam no ginásio Mineirinho, às 10h, pela decisão da Superliga Masculina de Vôlei 2016/17. Um pouco mais tarde, às 16h, o futebol pede espaço com finalíssima do Campeonato Mineiro 2017, onde Atlético-MG e Cruzeiro disputam o título na Arena Independência.

Um dos destaques do Taubaté, o ponteiro Lucarelli busca um domingo perfeito em BH. Afinal, o jogador entrará em quadra para ajudar o time do Vale do Paraíba a tentar desbancar a hegemonia do Cruzeiro e conquistar a Superliga inédita; horas depois, ele ativará seu lado torcedor para apoiar o Galo contra a Raposa, na decisão do Estadual.

"Ir ao Horto [bairro onde fica localizado o Independência] infelizmente eu não vou conseguir. Minha família está praticamente toda aqui, para assistir ao jogo, então provavelmente depois do clássico nós vamos fazer alguma coisa", disse Lucarelli, em entrevista à VAVEL Brasil. "Tenho familiares em Contagem, Betim, Belo Horizonte. Vai ter muita gente aqui. Com certeza irei torcer, não no Horto, mas pela televisão nós estaremos apoiando", acrescentou.

"Com certeza irei torcer [pelo Atlético], não no Horto, mas pela televisão nós estaremos apoiando" - Lucarelli

Oriundo de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Lucarelli é torcedor declarado do Atlético. O atleta sempre que pode acompanha aos jogos da equipe alvinegra. E, ao comentar a situação do Galo na temporada, ele mostrou otimismo.

"Na última partida pela Libertadores, mesmo com uma equipe que era um pouco mais fraca, o Atlético impôs um ritmo muito forte, com cinco jogadores titulares fora, e mesmo assim fez um excelente trabalho", analisou o ponteiro. "Acredito que o plantel é muito bom e tem tudo para conquistar o Mineiro, e ir bem no Campeonato Brasileiro e na Libertadores", concluiu.

Final equilibrada

A final de domingo entre Cruzeiro e Taubaté põe frente a frente duas das melhores equipes do vôlei brasileiro. A Raposa chega à decisão na expectativa de manter a supremacia construída nos últimos anos, enquanto o time alviazul espera consolidar o grande trabalho realizado em 2016/17 com a taça da competição.

Segundo Lucarelli, o elenco qualificado de ambas as agremiações eleva o nível da final. "Eu acredito que finais são sempre bem equilibradas pelo nível das equipes. São duas equipes que têm jogadores muito experientes, acostumados com esse clima de final. A gente também tem expectativa para que seja uma excelente partida, bem equilibrada. E que dê Taubaté", afirmou.

"A gente tinha uma boa equipe no ano passado, mas as contratações dessa temporada foram bem pontuais" - Lucarelli

Antes de iniciar a atual temporada, a diretoria do Taubaté fez uma reformulação em seu plantel: trocou 11 jogadores. Mas, apesar do momento de transição, a equipe do Vale do Paraíba realizou uma grande Superliga e acabou avançando à final da competição.

"A gente tinha uma boa equipe no ano passado, mas as contratações dessa temporada foram bem pontuais. Todos os jogadores que foram integrados à equipe neste ano são de altíssimo nível, bem experientes, multicampeões", justificou Lucarelli.

Pressão da torcida no Mineirinho

O Mineirinho estará lotado para final entre Cruzeiro e Taubaté. Isso porque todos os ingressos para a final foram vendidos na manhã da última quarta-feira (3). Dos 14.353 lugares no ginásio, 9.081 foram colocados à venda. O restante foi distribuídos aos clubes finalistas e patrocinadores.

Ainda defendendo o Sesi-SP, Lucarelli perdeu a Superliga 2014/15 no Mineirinho para o Cruzeiro

Lucarelli assegurou o Taubaté está preparado para atuar sob o clima hostil. "Viemos a Belo Horizonte sabendo que seria 90% da torcida cruzeirense no Mineirinho, então sabemos o que esperar. Muito de nós já enfrentaram situação adversa em relação à torcida. Em nível internacional, nós já jogamos em lugares com 12 mil torcedores, então aqui não vai ser diferente. A capacidade é de 15 mil pessoas, mas umas 13 mil vão torcer para o Cruzeiro. Temos que ir preparado para dentro de quadra e para o barulho de fora também", destacou.

Autoavaliação

Após conquistar o ouro olímpico na Rio-2016 com a Seleção Brasileira, Lucarelli sofreu com lesões. Depois de se recuperar de uma contusão na coxa, o jogador passou a sentir dores nas costas. Ele ainda sofreu uma ruptura na planta do pé que o manteve longe das quadras. O ponteiro lamentou o fato de ter jogado poucas vezes durante a temporada, mas disse estar em bom momento para a final.

Lucarelli foi eleito o melhor ponta dos Jogos Olímpicos Rio-2016

"Foi uma das temporadas mais curtas que eu joguei, porque fiquei machucado muito tempo. Eu fiquei praticamente três meses fora da equipe neste ano por causa de lesão, então foi uma temporada que eu tive que voltar e superar todo esse momento de falta de ritmo. Eu avalio bem; as minhas duas primeiras partidas eu estava bem fora de ritmo, entrando no nível que o time estava, mas acredito que tiveram muita paciência. Chego agora em um bom momento", avisou.