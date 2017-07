Brasil bate Polônia em fase de preparação para o Grand Prix

INCIDENCIAS: JOGO AMISTOSO DE VÔLEI FEMININO, A SER DISPUTADO NO GINÁSIO MINEIRINHO, EM BELO HORIZONTE, ÀS 20H30 DO DIA 27 DE JUNHO.

Nessa terça-feira (27), a Seleção Brasileira fez seu terceiro amistoso na temporada. As comandadas do técnico José Roberto Guimarães enfrentaram a Polônia, em jogo que aconteceu no Mineirinho, em Belo Horizonte. Com tranquilidade, as meninas brasileiras venceram por 3 sets a 0 (parciais de 25/26, 25/12 e 25/23) no tempo normal, mas por ser partida amistosa, as seleções jogaram mais um set, e deu Brasil de novo.

O último encontro com as polonesas foi na estreia brasileira no Montreux Masters , onde o Brasil venceu por 3 sets a 1. Em preparação para o Grand Prix, que acontecerá na Turquia, o Brasil levou a campo um time com diversas caras novas e mostrou que vem forte para a disputa do 12º título.

Brasil começa bem e fecha primeiro set com ampla vantagem

Sem tomar conhecimento das adversárias, a Seleção abriu ampla vantagem logo no começo do primeiro set, segurando uma diferença de 14 a 6 no placar. Sem dar chances para as polonesas, o Brasil fechou o set em 25 a 16.

Polônia tenta a reação, mas bloqueio brasileiro funciona

As polonesas voltaram bem para o segundo set, mas o Brasil ainda segurava a vantagem. O bloqueio brasileiro funcionava e se tornou a arma da Seleção na segunda etapa de partida, que fechou o set após mais um massacre por 25 a 12.

Em set equilibrado, Brasil vence apertado

O terceiro set foi apertado. O Brasil utilizava novamente do bloqueio para abrir a vantagem, com destaque para a central Mara, do Camponesa Minas. A Polônia tentava equilibrar a partida com Malwina, chegando a dois pontos de diferença. O Brasil se reencontrou na partida e fechou o set por 25 a 23.

Em set extra, Brasil fecha massacre

Por ser caráter amistoso, a partida teve mais um set para o público presente no Mineirinho. Já com o resultado em mãos, Zé Roberto modificou a equipe e o Brasil teve dificuldades de abrir vantagem. Aproveitando os erros das polonesas, a Seleção fechou o set por 25 a 14.

A Seleção Brasileira enfrentará a Polônia novamente na próxima quarta-feira (29), às 21h30, no Ibirapuera, em São Paulo. A partida é o último amistoso brasileiro antes de estrearem no Grand Prix.