Resultado Brasil x Polônia pelo amistoso de vôlei feminino (4 a 0)

25/19 - FIM DE JOGO! E QUE JOGO. Erro de recepção polonesa, e o Brasil fecha o jogo vencendo os quatro sets.

24/19 - Ponto polonês, erro de ataque do Brasil.

24/18 - PONTO DO BRASIL. Set point. Último ponto do jogo.

23/18 - Ponto polonês. Zuzanna.

23/17 - Erro de Mara na hora de soltar o braço. Ponto polonês.

23/16 - Erro de recepção polonês. Brasil na frente e com grande vantagem.

22/16 - Bloqueio brasileiro. O jogo se encaminha para o final.

21/16 - VAI CAROL! Ponto de saque da melhor jogadora deste set.

20/16 - Bloqueio polonês, que vai diretamente para longe. Ponto brasileiro.

19/16 - ELA ESTÁ IMPOSSÍVEL! Carol da uma linda deixada e faz um ponto lindo aqui no Ginásio do Ibirapuera.

18/16 - Bola fora. Edinara solta o braço no centro da quadra, e a bola vai para fora. Mais um ponto polonês.

18/15 - Erro brasileiro na interceptação . Ponto polonês, que encosta o placar.

18/14 - Pancada de Joanna. Ponto polonês.

18/13 - Malwina desta vez fica na rede. Ponto brasileiro e grande vantagem.

17/13 - CAROL NOVAMENTE! Que pancada. Que partida.

16/13 - Pancada polonesa.

16/12 - CAROL DE NOVO! Sobe e bloqueia o ataque polonês.

15/12 - Bola de graça para o Brasil, e novamente Carol pontua para as meninas brasileiras.

14/12 - Amanda solta o braço, o bloqueio polonês falha, e o Brasil abre dois pontos no último set.

13/12 - CAROL! Ataque brasileiro e pancada de Carol, para recolocar o Brasil na frente.

12/12 - Malwina sobe e solta o braço direito para empatar a partida.

12/11 - VIRA, VIRA. O bloqueio funciona desta vez, e o Brasil larga na frente.

11/11 - PANCADA DE EDINARA. Solta o braço e empata a partida.

10/11 - Bloqueio brasileiro não funciona, e mais uma vez, a Polônia está na frente neste set.

10/10 EMPATE BRASILEIRO. Ponto de saque.

09/10 - A recepção polonesa não funciona o Brasil encosta.

08/10 - Ataque eficiente polonês. Abrem neste momento dois pontos.

08/09 - DE NOVO ELA! Joanna bloqueia o ataque brasileiro. Excelente set da capitã polonesa.

08/08 - Maravilhosa deixada de Joanna. Empate polonês.

08/07 - Bola de Martyna, que vai direito para fora. Brasil na frente.

07/07 - Deixada maravilhosa da atleta polonesa. É o empate.

07/06 - Recepção errada brasileiro. Bola fora. Ponto da Polônia.

06/05 - SENSACIONAL CAROL! Bola cruzada pelo lado direito do ataque brasileiro. Sem chances de recepção.

05/04 - Edinara de novo. Deixadinha sensacional.

04/04 - Erro brasileiro. Levantamento foi muito forte. Empate polonês.

04/03 - Polônia chega, e consegue encostar no placar.

04/02 - Bloqueio polonês com Agnieszka, mas ela toca na rede e é ponto brasileiro.

03/02 - PANCADA DE DRUSSYLA. É ponto brasileiro.

02/02 - Drussyla fica na rede, jogo empatado e é ponto da Polônia.

02/01 - Erro de ataque polonês. Brasil na frente.

01/01 - Mara encosta na rede. Ponto da Polônia.

01/00 - Edinara abre a pontuação.

Começa o quarto set! Saque polonês.

No momento a capitã polonesa Joanna recebe um condecoração do presidente da federação paulista de vôlei, em forma de agradecimento pela participação nos amistosos. Vamos para o último set.

25/23 - BRASIL! Natália solta o braço e fechar o jogo para o Brasil. Teremos um set extra, a torcida explode.

24/23 - Ponto de Zuzanna. A Polônia está definitivamente no jogo. Brasil errou muito neste terceiro set.

24/22 - Natália solta o braço, em bola cruzada, que vai para fora. Ponto polonês.

24/21 - Rede brasileira. Ponto polonês.

24/20 - BOLA FORA DE MALWINA. Set point para o Brasil.

23/20 - O Brasil vê a Polônia encostar no placar após mais um erro de receptação.

23/19 - Martyna solta o braço e o Brasil falha na interceptação.

23/18 - Erro de ataque brasileiro. Polônia encosta.

23/17 - Lindo ponto de Berenika, que solta o braço e diminui.

23/16 - EDINARA SENSACIONAL. A atleta solta o braço direito e pontua para o Brasil.

22/16 - Natália solta a bomba, mas fica na rede. Ponto polonês.

22/15 - Erro de ataque brasileiro. Ponto da Polônia.

21/14 - Deixadinha fenomenal de Ana Beatriz, que coloca o Brasil em situação bem confortável neste terceiro set.

20/14 - INTERCEPTAÇÃO SENSACIONAL. Ataque brasileiro, e Rosamaria solta o braço.

19/14 - Pancada no meio da quadra da equipe brasileira. Ponto polonês.

19/12 - DEU CERTO! Saque polonês fica na rede. O Brasil está novamente com boa vantagem no placar.

18/12 - A equipe polonesa se empolga e engata a sequência de 4 pontos seguidos. A torcida brasileira levanta a voz.

18/12 - Bloqueio polonês.

18/10 - Drussyla sobe para o bloqueio, mas a bola vai para fora. Ponto polonês.

18/10 - SENSACIONAL CAROL. Pancada no meio, indefensável.

17/10 - Bola fora brasileira. Ponto da Polônia.

17/08 - BLOQUEIO BRASILEIRO. Ana Carolina sobe mais do que todo mundo e intercepta o ataque polonês.

16/08 - Bola fora de Monika. Ponto brasileiro.

15/08 - Mais um ponto da Tandara. A oposta está impossível hoje. Foi a melhor no segundo set, e segue brilhando no terceiro set.

14/08 - BLOQUEIO DUPLO DO BRASIL. Carol e Tandara sobem e interceptam o ataque polonês.

13/08 - TANDARA SOLTA O BRAÇO. Indefensável, ponto do Brasil.

12/08 - Erro de saque polonês, o Brasil abre voa vantagem novamente.

11/08 - Grande tiro da oposta polonesa.

10/07 - Erro de saque brasileiro. Ponto polonês.

10/05 - Bloqueio brasileiro. Cresce a vantagem.

09/05 - Como no segundo set, o Brasil abre voa vantagem sobre as polonesas.

08/05 - Bola forte brasileira. Ponto importante.

07/05 - BOLA FORA. É ponto brasileiro.

06/05 - Pancada de Martyna, que coloca a Polônia no jogo.

06/04 - Erro de recepção da Polônia. O Brasil abre dois pontos.

05/04 - QUE PAULADA DE ROSAMARIA. A ponteira enche o braço e coloca o Brasil na frente novamente.

04/04 - BOLA DENTRO. Incrível tiro cruzado polonês.

04/03 - Roberta solta a pancada rente a rede e coloca o Brasil na frente.

03/03 - Erro de saque. Empate brasileiro.

02/03 - O saque brasileiro fica na rede. Ponto polonês.

01/01 - Erro polonês. Ponto do Brasil.

00/01 - A Polônia larga na frente neste segundo set.

Começa o terceiro set.

25/11 - EDINARA DE NOVO. A atleta sobe mais do que todo mundo, sozinha e fecha o set. Que segundo set, amigos!

24/11 - Edinara solta o braço e leva o jogo para o set point.

23/11 - Ataque polonês, a libera Suelen até toca na bola, mas não consegue interceptar. Ponto da Polônia.

23/10 - BLOQUEIO DE NATÁLIA. Ponto para o BRASIL!

22/10 - Tandara de novo. Está impossível neste segundo set a oposta brasileira. Ponto brasileiro.

21/10 - O bloqueio brasileiro sobe, mas não consegue fazer interceptar a bola em quadra. Bola fora e ponto da Polônia.

21/09 - Pancada de Rosamaria, que ainda toca na jogadora polonesa e vai para fora.

20/09 - Ataque polonês pelo meio, o Brasil não consegue fazer a interceptação.

20/08 - Lambança polonesa na interceptação de bola. Ponto do Brasil.

19/08 - Saque de Natália, a Polônia recebe mas manda a bola fora. Brasil abre excelente vantagem neste momento.

18/08 - SÓ DA ELA. O nome do segundo é sem dúvidas Tandara. Pelo lado direito do ataque a oposta solta o braço e marca para o Brasil.

17/08 - DE NOVO ELA. Deixada sensacional de Tandara. Que partida faz a atleta brasileira.

16/08 - Investida de ataque polonesa, e a bola fica na rede. O Brasil agora tem o dobro de pontos da equipe rival.

15/08 - Ponto Brasileiro que abre agora sete pontos de vantagem.

14/08 - Natália solta o braço pelo lado direito do ataque a aumenta a vantagem.

13/08 - Erro de interceptação brasileira. Ponto polonês.

13/07 - TANDARA SENSACIONAL. Pancada na região central, indefensável.

12/07 - Invasão de quadra brasileira. Ponto da equipe polonesa.

12/06 - Tandara coloca muita força e a bola vai para fora.

12/05 - Deixada maravilhosa de Agnieszka. Ponto polonês.

12/04 - Segundo set sensacional de Tandara. Ponto brasileiro.

11/04 - Recepção sensacional de Tandara, e Rosamaria solta o braço para pontuar.

10/04 - Erro de saque polonês. Ponto brasileiro.

09/04 - Polônia diminui. Pancada central.

09/03 - Pancada brasileira, sem chances para a recepção polonesa.

08/03 - SENSACIONAL. Após um rally emocionante, o Brasil intercepta a bola, e Tandara pelo lado direito do ataque solta o braço para abrir cinco pontos para o Brasil

07/03 - QUE PONTO BRASILEIRO. Rosamaria solta o braço na região central da quadra. Sem chances de interceptação polonesa.

06/03 - BLOQUEIO DE NATÁLIA. Ela está demais hoje.

05/03 - Ana Beatriz solta o braço e abre vantagem para o Brasil.

04/03 - Tandara saca para fora. Ponto polonês.

04/02 - PONTO DO BRASIL. Tandara bloqueia o ataque polonês.

03/02 - Rosamaria solta a pancada, e a Polônia não consegue receptar.

02/02 - Saque de Carol, que fica na rede.

02/01 - Bloqueio polonês, porém para fora, Brasil na frente.

01/01 - Deixada polonesa. Empate.

01/00 - Tandara abre o marcador. Ponto brasileiro.

Começa o segundo set.

O Brasil venceu o primeiro set por 25/21. Natália e Rosamaria foram as destaques da Seleção Brasileira.

25/21 BLOQUEIO DE NATÁLIA. Até agora a ponteira vem sendo uma gigante em quadra. O Brasil vence o primeiro set.

24/21 - Ponto de saque brasileiro. O técnico rival pede tempo técnico. Vamos para o set point.

23/20 - O Brasil chega ao vigésimo terceiro ponto. A torcida cresce.

22/20 - PONTO BRASILEIRO. A seleção abre dois pontos.

21/20 - Natália de novo. É a virada brasileira.

20/20 - PANCADA DE NATÁLIA. A brasileira solta o braço e empata novamente a partida. A torcida cresce junto com a seleção.

19/20 - Falha de receptação brasileira. Polônia na frente novamente.

19/19 - Ponto polonês. Erro de saque brasileiro.

19/18 - É A VIRADA. Rosamaria saca, e a Polônia aceita.

18/18 - Rosamaria solta o braço direito. Ponto brasileiro. Jogo novamente empatado.

17/18 - Bloqueio brasileiro. Rosamaria sobe, mas a bola vai para fora.

17/17 - BLOQUEIO DO BRASIL. Ana Beatriz sobe mais do que a bola e bloqueia para o Brasil. É o empate.

16/17 - Ponto Brasileiro. Novamente ficamos a um ponto das adversárias.

15/17 - Após saque de Carol, a equipe polonesa amortece e pontua em ataque.

15/16 - PONTO BRASILEIRO. Brasil encosta novamente no placar após erro de ataque da equipe polonesa. O técnico rival pede tempo técnico.

14/16 - BOLA FORA. Ponto brasileiro.

13/16 - Tandara deixa a bola, sem força, e pontua para o Brasil

12/16 - Má recepção brasileira, e mais uma vez, a Polônia abre uma grande vantagem. Zé Roberto Guimarães pede tempo técnico.

12/15 - Mais uma bola fora brasileira. A Polônia abre 3 pontos.

12/14 - Tandara manda para fora. Ponto polonês.

12/13 - É a virada polonesa.

12/12 - Bola fora de Tandara. Jogo empatado.

12/11 - PANCADA DE ANA CAROLINA. Brasil novamente lidera o placar.

11/11 - Rede da Seleção Brasileira. Ponto polonês.

10/10 - Agnieszka empata para a Polônia.

10/09 - Brasil novamente na frente.

09/09 - Empate polonês. Roksana.

09/08 - É a virada brasileira.

08/08 - Ana Beatriz. É o empata da Seleção Brasileira.

07/08 - Saque na rede. Ponto da Polônia.

07/07 - PONTASSO DO BRASIL. Depois de um rally sensacional, Natália solta o braço e empata para o Brasil

06/07 PONTO DO BRASIL. Bola forte brasileira, indefensável.

05/07 - É ponto da Polônia. Brasil tenta o bloqueio e a bola vai para fora.

Técnico da Polônia pede parada técnica.

05/06 - De novo ela. Rosamaria bate no limite da rede pelo lado esquerdo do ataque e o Brasil encosta no placar.

04/06 - Quarto ponto brasileiro.

03/06 - O Brasil esboça uma reação, terceiro ponto das meninas brasileiras.

02/06 - PONTO DO BRASIL. Rosamaria!

01/06 - Incrível a diferença no início !do jogo do time da Polônia.

01/05 - Quinto ponto da Polônia, deixa incrível. Zé Roberto pede tempo.

01/04 - Após o quarto ponto polonês a torcida reage aqui no Ginásio do Ibirapuera.

01/03 - A Polônia abre dois pontos de diferença. Malwina novamente.

01/02 - Segundo ponto da Polônia.

01/01 - Ponto do Brasil. Jogo empatado.

00/01 - O primeiro ponto da partida é da Polônia. Malwina.

Hinos executados. Vai começar o jogo!

Nesse momento as equipes aquecem em quadra. Logo menos a bola sobe aqui no Ginásio do Ibirapuera. Fiquem ligados!

A torcida vai ocupando os seus lugares aqui no Ginásio do Ibirapuera. A promessa é de casa cheia nesta noite de quinta-feira, para prestigiar a nossa Seleção Feminina de Vôlei.

Boa noite torcedor VAVEL Brasil. Já estamos no Ginásio do Ibirapuera para acompanhar o amistoso entre Brasil e Polônia, pelo vôlei feminino. Por aqui, preparativos finais para a realização da partida, que começa às 21h30.

CRAQUE DA POLÔNIA!

Se você ver a camisa 17 da Polônia indo para a rede, pode se preparar para belos ataques. A dona do título é Malwina, destaque polonês na derrota da equipe para o Brasil, no Mineirinho.

Rosamaria é atleta do Minas (Foto: Pedro Vilela/MPIX/CBV)

​DESTAQUE!

A ponteira Rosamaria é uma das grandes novidades desta nova geração da Seleção Brasileira. A jogadora despontou como destaque no Torneio de Montreux e vem figurando constantemente nas listas do técnico Zé Roberto Guimarães.

ELENCO!

O técnico Zé Roberto Guimarães trouxe 17 atletas para os dois jogos contra a Seleção da Polônia. Confira a lista:



Levantadoras: Roberta (Rio de Janeiro), Naiane (Barueri) e Macris (Minas)

Opostas: Tandara (Osasco), Monique (Rio de Janeiro), Fernanda Tomé (São Caetano) e Edinara (Barueri)

Ponteiras: Natália (Fenerbahçe), Rosamaria (Minas), Drussyla (Rio de Janeiro) e Amanda

Centrais: Carol (Nilufer Bld), Adenizia (Savino del Bene Scandicci), Bia (Osasco) e Mara (Minas)

Líberos: Suélen (Praia Clube) e Gabi

GRAND PRIX!

O Brasil estreia no Grand Prix no próximo dia 7 de julho, às 13h30, contra a Bélgica. Os próximos adversários na competição serão a Sérvia e a Turquia.

A Seleção Brasileira vai enfrentar novamente as polonesas como uma espécie de segunda parte da preparação para o Grand Prix, principal competição da categoria. O torneio irá acontecer entre os dois 7 de julho e 8 de agosto. O Brasil é o atual campeão do torneio, e já possui 11 conquistas.

REPETECO!

Este será o segundo amistoso entre Brasil e Polônia na semana. Na última terça-feira (27), as seleções se enfrentaram em Belo Horizonte, no ginásio Mineirinho. As brasileiras bateram as polonesas por 3 sets a 0 (25/16, 25/12 e 25/23).

Bom dia, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil. A partir de agora você já pode acompanhar tudo sobre o amistoso entre Brasil e Polônia, pelo vôlei feminino, que acontece hoje no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A bola sobe às 21h30, e você poderá acompanhar todos os lances em tempo real com a VAVEL Brasil.