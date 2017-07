Em seu último amistoso preparatório para o Grand Prix, Brasil volta a vencer a Polônia

INCIDENCIAS: AMISTOSO INTERNACIONAL DE VÔLEI FEMININO, DISPUTADO NO GINÁSIO DO IBIRAPUERA, EM SÃO PAULO, ÀS 21H30.

Sem sustos, a Seleção Brasileira de vôlei feminino finalizou em alta sua preparação para a próxima temporada do Grand Prix nesta quinta-feira (29), em São Paulo. Tendo como destaques Rosamaria, Tandara e por mais uma vez Natália, as brasileiras derrotaram a Seleção Polonesa por 3 sets a 0: parciais de 25/21; 25/11; 25/23.

+Capitã da Seleção, Natália avalia vitória do Brasil em amistoso e projeta estreia no Grand Prix

As equipes ainda realizaram mais um set para fechar a noite, terminado em 25/19 para o Brasil

Na última terça-feira, o Brasil já havia derrotado a Polônia pelo mesmo placar (com parciais de 25/26, 25/12 e 25/23) no Mineirinho, em Belo Horizonte. Tal como ocorreu em São Paulo, a partida também rendeu um set extra, vencido pelas donas da casa.

Visando agora sua 12ª conquista no Grand Prix, as brasileiras estreiam na competição no próximo dia 7, quando encaram a Bélgica, em Ancara, na Turquia. O torneio vai até o dia 6 de agosto.

Equilíbrio como não se viu em BH

O primeiro ponto extremamente disputado sugeria que o set seria emocionante. As polonesas chegaram a abrir 6/1 no início, mas após o pedido de tempo técnico, as brasileiras retornaram decididas, e não demoraram a reagir no placar. Destaque para Rosamaria e Natália. Nas visitantes, Malwina Smarzek foi a atleta mais perigosa. No fim, set fechado para o Brasil em 25 a 21.

+Em fase de preparação para o Grand Prix, Zé Roberto elogia desempenho da Seleção

Redenção de Tandara e novo triunfo

Novamente, o set começou acirrado. O Brasil desperdiçou saques, deixando as polonesas encostarem no placar. Mas, aos poucos, a equipe foi se soltando, retomando a confiança e o domínio visto desde a partida de Minas Gerais. Rosamaria novamente foi fundamental, e Tandara, mal no primeiro set, redimiu-se e foi o principal nome dentre as brasileiras durante todo o set. Passeio brasileiro e festa da torcida no Ginásio do Ibirapuera: 25 a 11.

No Grand Prix, o Brasil irá realizar partidas em Ancara, Sendai e Cuiabá

Aproximação adversária no fim apenas dramatiza mais uma vitória brasileira

Como de costume, mais um set com início igualado. Rosamaria novamente fez pontos importantes em momentos cruciais do derradeiro set. Tal como fez na etapa anterior, o Brasil foi se distanciando da adversária, que novamente foi frágil. Outro resultado elástico para concluir a noite brasileira em São Paulo? Não. As polonesas encostaram e ameaçaram levar a partida para o quarto set. Mas ao fim, não foi possível evitar a vitória brasileira: 25 a 23, e 'fim de papo' em São Paulo.