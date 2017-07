Em reedição da semifinal olímpica, Brasil encara Rússia por vaga na semi da Liga Mundial

Foto: Antônio More/MPIX/CBV

Nesta quinta (6), o Brasil encara a Rússia pela segunda rodada do Grupo J da fase final da Liga Mundial de Vôlei 2017 na Arena da Baixada. Nessa chave, tudo pode acontecer, já que o Brasil venceu o Canadá por 3 sets a 1 no primeiro duelo enquanto os russos perderam para o time da América do Norte por 3 a 0, o que leva a uma indefinição geral sobre a chave.

O confronto tem clima de revanche para os russos, que perderam por 3 a 0 na semifinal dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e, com a situação atual no grupo, a equipe do leste europeu necessita de uma vitória para conseguir ter chances de classificação para as semifinais. Já o Brasil avança até mesmo com uma derrota se vencer por 2 sets ou também, claro, se triunfar diante do adversário.

Antes da partida o técnico Renan Dal Zotto avaliou as dificuldades que pode enfrentar diante do rival e falou sobre o processo de renovação pelo qual o adversário está passando.

“A Rússia faz um jogo muito focado na força física tanto no saque, como no ataque e nós temos que sermos muito fortes no bloqueio e defesa e ser muito paciente também. Não enfrentamos o time deles na fase classificatória, diferente do Canadá, contra quem estreamos nesta Fase Final e contra quem já havíamos jogado e vencido”, analisou o treinador.

“Eles têm um time mais agressivo, que vai para decidir no saque e no ataque. Não é tão rápido como o Canadá, mas é extremamente eficiente, tanto é que classificou para essa fase com méritos”, ressaltou.

“É uma equipe nova, com jogadores jovens, mas com as características de sempre, com atletas gigantescos. A exemplo do que aconteceu com os Estados Unidos, é um time que cresceu dentro da competição. Então, chega neste momento muito bom e estamos estudando bastante para montar uma estratégia interessante para derrubar esses gigantes”, concluiu Renan Dal Zotto.