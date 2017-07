Brasil x Rússia AO VIVO pela Liga Mundial de Vôlei (0-0)

Google Plus

17/12: Toque na rede de Volkov.

16/12: Arbitragem marca invasão por baixo de Bruninho.

Seleção Brasileira chega ao segundo tempo técnico novamente com vantagem de cinco pontos.

16/11: Recepção russa não consegue controlar saque potente de Lucão! Brasil abre cinco novamente!

15/11: Thales faz milagre salvando saque russo e Lucarelli vira pela entrada de rede. UFA!

Renan Dal Zotto percebe crescimento do adversário e para o jogo.

14/11: Kliuka acha espaço pela paralela e consegue vencer bloqueio triplo brasileiro.

14/10: Zhigalov com muita potência pela entrada de rede. Rússia tenta diminuir prejuízo.

14/9: Seleções trocam pontos nesse momento.

14/8: Maurício Borges explora bloqueio russo e marca mais um.

13/8: Camisa 7 russo consegue virar, pela pipe, explorando bloqueio de Lucão.

Brasil abre seis pontos e Sergey Shliapnikov pede tempo!

13/7: WALLACE DE NOVO!!!! CRAVANDO NA QUADRA RUSSA!

12/7: Belíssima bola de Wallace, com muito recurso, marcando mais um ponto pro Brasil.

11/7: Maurício Borges explora o bloqueio e vira para o Brasil.

10/7: Bruninho tenta bola de segunda, mas central Kurkaev bloqueia.

10/6: Bela bola de segunda do levantador russo.

10/5: Bruninho faz mágica e finta bloqueio russo, bola morre na quadra adversária.

9/5: Ponteiro Volkov consegue virar mais uma para a Rússia.

9/4: Belo ataque de Maurício Souza!

8/4: Wallace volta desconcentrado e erra saque flutuante.

Brasil chega ao tempo técnico com ótima vantagem de cinco pontos.

8/3: Kliuka erra o saque. Muitos erros russos neste começo de partida.

7/3: Lucão erra o saque, Rússia roda.

7/2: BLOOOOOOOCK DO BRASIL!!! Zhigalov rejeitado pelo bloqueio triplo brasileiro!

6/2: Mais um erro russo, Brasil abre quatro de vantagem!

5/2: Erro de saque de Kovalev!

4/2: Rússia diminui com ataque potente de Zhigalov.

4/1: Lucarelli vence o bloqueio triplo da Rússia e ataca no fundo de quadra.

3/1: Wallace ataca com força e bola escorre pelo bloqueio russo!

2/1: Lucão em bola de primeiro tempo, crava na quadra adversária.

1/1: Erro de saque do Brasil.

1/0: Primeiro ponto é brasileiro! Maurício Borges!

COMEÇA O JOGO!

Momento da execução dos hinos nacionais (FOTO: Divulgação/CBV)

RÚSSIA ESCALADA: Kovalev, Volkov, Shcherbinin, Zhigalov, Kliuka, Kurkaev. Líbero: Martynyuk.

BRASIL ESCALADO: Bruno, Wallace, Maurício Borges, Lucão, Maurício Borges, Lucarelli. Líbero: Thales.

Hino nacional brasileiro em execução!

Hino nacional russo em execução!

Seleções encerram o trabalho de aquecimento. Protocolo oficial prestes a começar.

Contagem regressiva: 10 minutos para o começo da partida!

Torcida brasileira começa a encher Arena da Baixada (FOTO: Divulgação/CBV)

As duas equipes já estão em quadra fazendo trabalho de aquecimento!

Faltando menos de meia hora para o início do confronto, o público brasileiro já começa a chegar em bom número à Arena da Baixada!

Boa tarde, amigo leitor! Iniciamos agora o tempo real do duelo decisivo entre Brasil e Rússia, pela Liga Mundial de Vôlei. Para o Brasil, uma derrota vencendo sets já é suficiente para a classificação. Para a Rússia, só um placar é favorável: vitória em sets diretos.

Estádio do Atlético-PR recebe Liga Mundial de 2017 (FOTO: Nelson Almeida/AFP/Getty Images)

Fique de olho: Kliuka (RUS)

O jovem ponteiro de apenas 21 anos é um dos principais nomes da nova geração russa. Entre os melhores da equipe nas estatísticas de ataque e bloqueio, o ponteiro foi o único destaque positivo na derrota contra o Canadá.

Fique de olho: Wallace (BRA)

O oposto brasileiro vive fase espetacular e é a principal referência brasileira na virada de bola. Wallace foi o maior pontuador brasileiro na vitória diante do Canadá, com 18 bolas na quadra adversária.

Curiosidade: O Brasil foi derrotado em sets diretos em apenas UMA oportunidade em seus últimos 47 jogos pela Liga Mundial. O único 3 a 0 -placar que os russos precisam para se classificar - veio justamente na grande final de 2016, onde a Sérvia sagrou-se campeã.

Os russos conquistaram o ouro da Liga Mundial em três oportunidades: 2002, 2011, 2013. Curiosamente, em todas essas edições, foram campeões batendo a Seleção Brasileira na grande final.

A Seleção Brasileira é a maior vencedora da Liga Mundial, com nove conquistas. Entretanto, vive um jejum de seis anos, tendo vencido esta competição pela última vez em 2010. Desde então, foram quatro vice-campeonatos.

A última vez que estas equipes se enfrentaram foi nas semifinais das Olimpíadas Rio 2016, com vitória brasileira em sets diretos. No último encontro entre eles pela Liga Mundial, o Brasil também saiu vencedor, dessa vez por 3 sets a 1.

Este será o 34º embate entre Brasil e Rússia pela Liga Mundial de Vôlei. A Seleção Brasileira leva larga vantagem no retrospecto: são 20 vitórias e 13 derrotas.

A Rússia, por sua vez, vive situação delicada nesta fase final. A partida contra o Brasil tem contornos de "duelo de vida ou morte", uma vez que os russos foram derrotados em sets diretos pelo Canadá, na estreia. Para se classificar, os russos precisam vencer o Brasil por 3 sets a 0. Missão duríssima para os campeões olímpicos de 2012.

Em caso de vitória nesta tarde contra a Rússia, a Seleção Brasileira garante a primeira posição do grupo 1 e terá como adversário na semifinal o segundo colocado do grupo 2, a ser definido nesta sexta-feira (7). No outro grupo estão a Sérvia (atual campeã), França (invicta na competição) e Estados Unidos.

Em sua estreia na fase final, a Seleção Brasileira bateu o Canadá por 3 sets a 1. Esse resultado deixou o Brasil em situação confortável no grupo 1, precisando vencer apenas um set contra a Rússia para se classificar às semifinais como segundo colocado.

Bom dia, fãs de vôlei! Na tarde desta quinta-feira (6), vocês poderão acompanhar aqui na VAVEL Brasil o ponto a ponto da partida decisiva entre Brasil x Rússia ao vivo, válida pela Liga Mundial. Promessa de jogo quente!