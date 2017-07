Brasil faz partida segura, vence EUA e avança à decisão da Liga Mundial

Com parciais de 25/20, 23/25, 25/20 e 25/19, o Brasil venceu os Estados Unidos por 3 sets a 1, na tarde desta sexta-feira (7), na Arena da Baixada, e conquistou a vaga na decisão da Liga Mundial. Jogando com muita personalidade, os meninos de ouro fizeram uma partida segura, e tiveram o oposto Wallace como destaque da partida, com 18 pontos.

Maior vencedor da competição, com nove conquistas (1993, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010), o Brasil, que não disputava uma final há sete anos, poderá conquistar o decampeonato em casa. A grande decisão será disputada neste sábado (8), às 23h05, na Arena da Baixada. O aversário da seleção brasileira sairá do duelo entre França e Canadá, que jogam ainda nesta sexta.

O jogo

O primeiro set foi um resumo de como o Brasil se apresentou nesta fase final da Liga Mundial. Concentrada, a seleção brasileira soube fazer valer o mando de quadra e, no embalo da torcida, abriu 3/0, sendo o primeiro ponto um ace espetacular de Maurício Souza.

Destemida, a jovem seleção norte-americana não se deixou intimidar. Correu atrás do prejuízo, diminuiu a vantagem dos brasileiros, porém, pecava em um dos principais fundamentos: o saque. O Brasil errou pouco, apenas três vezes no período, e aproveitou as dez falhas dos adversários para fechar o set: 25 a 20.

Os EUA passaram à frente do placar pela primeira vez no jogo, fazendo 6/7. Com mais tranquilidade, os erros dos americanos diminuíram, e o jogo encaixou. Christenson fazia bem a distribuição, com isso, os EUA abriram quatro pontos de vantagem, oriundos dos saques de Sander: 9/13. Então, Renan Dal Zotto parou o jogo, conversou com a equipe e de quebra desestabilizou os rivais.

Após a parada, o Brasil pontuou quatro vezes seguidas, empatando a partida 13/13, mas com erros nos saques de Maurício Borges e Lucão, os EUA retomaram a dianteira no placar. Liderada por Sander, a equipe americana fechou o set: 25 a 23.

Com muita concentração, o Brasil iniciou o terceiro período forçando o erro americano através das pancadas no saque de Maurício Borges. A estratégia funcionou a assim a seleção brasileira marcou os quatro primeiros pontos do set. Os EUA descontaram, mas cometendo muitos erros no saque, o Brasil conseguiu administrar a vantagem que abrira no início do set, sempre mantendo cinco pontos sobre os estadunidenses.

O momento de maior tensão com quando através de um ace de Smith, os americanos diminuíram o prejuízo para apenas dois pontos. Mas, novamente um pedido de tempo de Dal Zotto quebrou ritmo dos rivais, e o Brasil venceu o período com tranquilidade: 25 a 20.

Precisando da vitória, os Estados Unidos se lançaram ao ataque, procurando forçar o saque, já que a recepção brasileira havia demonstrado certa fragilidade. O período, então, foi equilibrado, até Maurício Borges explorar o bloqueio americano e 14-12. A vantagem não era grande, mas a seleção comandada por Renan Dal Zotto teve a maturidade para não perder a concentração, como acontecera em outros momentos. Os ralis intensificaram-se, no entanto, desta vez, os donos da casa levaram a melhor: 25 a 19.