Jogo Brasil x França AO VIVO hoje pela final da Liga Mundial de vôlei

Torcedor, anote em sua agenda! A grande decisão da Liga Mundial de 2017 começa às 23h05, e você acompanha tudo, ao vivo e em tempo real, com a VAVEL Brasil!

No ano passado, França e Brasil disputaram uma das semifinais da Liga Mundial, jogo que foi vencido pelos brasileiros por 3 a 1. Depois disso, o Brasil avançou para a final, mas foi derrotado pela Sérvia.

TERCEIRO LUGAR!

Se Brasil e França decidem a Liga Mundial às 23h05, Canadá e EUA entram em quadra um pouco antes, às 20h, no jogo que vale a terceira colocação da Liga Mundial de vôlei.

Toda a fase final da Liga Mundial está acontecendo na Arena da Baixada, estádio do Atlético-PR. Ele foi adaptado para receber as partidas, o que tem acontecido desde o dia 4 de julho, última terça-feira.

PRIMEIRA, RENAN?

Se o Brasil vencer a França nesta noite, será o primeiro título do técnico Renan Dal Zotto à frente da Seleção. O treinador assumiu a equipe no início deste ano, sucedendo Bernardinho.

Maurício pode ser peça importante para a busca pelo título mundial (Foto: Divulgação/FIVB)

FALA, MAURÍCIO!

"Eu sempre trabalhei duro para me preparar para fazer o meu melhor quando a equipe me precisa", afirmou. "Eu sabia que meu tempo viria e este é um momento muito importante para mim. Isso significa muito ajudar o time a chegar ao final novamente e desta vez em casa, em uma atmosfera tão bonita aqui em Curitiba", completou.

Um dos jogadores mais experientes do plantel brasileiro, o ponteiro Maurício afirmou que espera ajudar a equipe nesta decisão tão importante.

Grebennikov quer revanche contra o Brasil pela derrota francesa nos Jogos Olímpicos (Foto: Divulgação/FIVB)

DIZ AÍ, GREBENNIKOV!

"Nós queríamos jogar contra o Brasil na final", afirmou. "É uma revanche para nós porque, no ano passado, não jogamos bem nos Jogos Olímpicos. Será difícil, o Brasil é uma equipe completa. Teremos que jogar com 200% de nós contra eles ", afirmou.

Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, Brasil e França se enfrentaram, e o resultado em quadra foi uma vitória dos brasileiros por 3 a 1. O líbero da Seleção Francesa, Jennia Grebennikov, quer revanche.

SEMIFINAIS!

Nessa fase, o Brasil (1ºJ) enfrentou os EUA (2ºK), vencendo os estadunidenses por 3 a 1. Do outro lado, a França (1ªK) teve pelo caminho o Canadá (2ºJ) e levou a melhor para cima dos canadenses também com um triunfo por 3 a 1.



07.07 (15h05) - BRASIL 3x1 Estados Unidos



07.07 (17h40) - Canadá 1x3 FRANÇA

Com a formação de dois novos grupos (J e K) a partir das seis seleções classificadas para a fase final, o resultado das tabelas definiu o chaveamento das semifinais da Liga Mundial.

GRUPO K PAÍS PONTOS SETS VENCIDOS 1 França 4 6 2 EUA 4 5 3 Sérvia 1 3

GRUPO J PAÍS PONTOS SETS VENCIDOS 1 Brasil 6 6 2 Canadá 3 4 3 Rússia 3 2

GRUPO K:



França 3x2 Estados Unidos

Estados Unidos 3x1 Sérvia

França 3x2 Sérvia

GRUPO J:



Brasil 3x1 Canadá

Canadá 3x0 Rússia

Brasil 3x2 Rússia

TRAJETÓRIA!

Depois de avançarem, as seis equipes citadas, e que garantiram classificação para a fase final, foram colocadas em dois grupos. No J, ficaram Brasil, Canadá e Rússia, com França, Estados Unidos e Sérvia dividindo o K. A partir disso, cada grupo teve rodadas internas, com todos enfrentando todos.

Na fase de classificação, a França liderou, tendo perdido apenas um jogo dos nove que fez: 3 a 2 para a Itália. Na segunda colocação, o time brasileiro perdeu duas partidas, contra Polônia, Bulgária e Argentina.

# PAÍS VITÓRIAS DERROTAS PONTOS SETS VENCIDOS SETS PERDIDOS 1 França 8 1 25 26 7 2 Brasil 6 3 19 22 14 3 Sérvia 6 3 18 21 14 4 Rússia 5 4 14 19 16 5 Canadá 5 4 12 18 20 6 EUA 4 5 12 19 16

País-sede, o Brasil já tinha vaga garantida para a fase final da competição, que está acontecendo na Arena da Baixada (estádio do Atlético-PR). Ainda assim, o time de Renan Dal Zotto ficou em segundo lugar na fase inicial do torneio.

FESTA NO BRASIL?

Já a França tem apenas uma conquista, justamente em território brasileiro. Na edição de 2015, que teve sua final realizada no Rio de Janeiro, os franceses bateram a Sérvia e sagraram-se campeões da Liga Mundial pela primeira, e até então única, vez.

SECA!

A Seleção Brasileira é a maior campeã, com nove conquistas, mas não levanta o troféu da competição desde 2010, quando bateu a Rússia. Essa seca de sete anos sem conquistar a Liga Mundial terá fim na noite/madrugada deste sábado?

Boa tarde, torcedor! A noite deste sábado (8) certamente será emocionante. Às 23h05, Brasil e França entram em quadra para a grande decisão da Liga Mundial de vôlei, na Arena da Baixada, em Curitiba.