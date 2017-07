Jogo Brasil x Bélgica AO VIVO hoje pelo Grand Prix de Vôlei (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira semana do Grand Prix de Vôlei, realizado no Ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá, Brasil.

FIQUE DE OLHO: Kaja Grobelna (BEL)

A jovem oposta, de 22 anos, tem sido uma das mais regulares de sua seleção durante o Grand Prix. Foi a maior pontuadora da equipe na derrota por 3 sets a 2 diante da República Dominicana, durante a segunda semana da competição.

FIQUE DE OLHO: Tandara (BRA)

A oposta brasileira é, até o momento, um dos maiores destaque na competição, com 87 pontos anotados. Bastante regular, Tandara esteve entre as três melhores pontuadoras da Seleção Brasileira em todos os jogos da equipe no Grand Prix.

Fala, capitã!

"É muito gostoso jogar no Brasil e receber o carinho do torcedor brasileiro. A ajuda da torcida será determinante. Precisamos dessas três vitórias em casa e tenho certeza que a torcida será a sétima jogadora", afirmou a ponteira Natália, capitã da Seleção.

SUPREMACIA

A Seleção Brasileira, além de ser a atual campeã, é também a maior vencedora deste torneio, com 11 conquistas.

Com seis derrotas e apenas um ponto somado, a Bélgica ocupa a última colocação do Grand Prix e já não tem pretensões de classificação para a fase final.

Contra o adversário desta quinta-feira, a Seleção Brasileira costuma ter sucesso. No retrospecto, são sete confrontos pelo Grand Prix, com sete vitórias brasileiras e apenas um set perdido. Na primeira semana, as duas seleções se enfrentaram, com vitória canarinha por 3 sets a 0.

Ainda nas palavras do treinador, as meninas do Brasil precisarão se superar nesta terceira semana: "Não podemos cometer erros nessa etapa. O importante nesses jogos é a superação e também contarmos com o apoio da torcida brasileira.", afirmou o treinador.

Para Zé Roberto Guimarães, a maratona de viagens e o pouco tempo hábil para treinamento são grandes problemas: "Por conta das viagens e diferentes fusos não estamos conseguindo treinar. Temos um time novo que precisa de treinamento. Precisamos de bons resultados nesta etapa."

Na primeira semana, as meninas do Brasil venceram a própria Bélgica por 3 sets a 0, perderam para a Sérvia pelo mesmo placar e venceram a Turquia por 3 sets a 2. Entretanto, as inesperadas derrotas da segunda semana, diante da Tailândia (3 sets a 0) e do Japão (3 sets a 2), colocaram o Brasil em posição desconfortável na competição.

Apenas cinco equipes se classificam à fase final da competição, uma vez que a China, país-sede, já tem vaga assegurada. Nesta terceira semana, a Seleção Brasileira enfrentará a Bélgica e as fortes seleções da Holanda e dos Estados Unidos.

Com apenas três vitórias nas primeiras duas semanas, as comandadas de Zé Roberto estão em situação delicada no Grand Prix. Atualmente, a Seleção Brasileira ocupa apenas a sétima posição da classificação geral, com nove pontos somados.

Vivendo fase complicada, a Seleção Brasileira contará com um grande reforço para seus próximos três compromissos: a sua torcida. Cuiabá (MT) foi escolhida para receber os confrontos do Grupo I, válidos pela terceira semana da competição.

