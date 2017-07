Brasil vence Holanda em Cuiabá e encaminha vaga para Fase Final do Grand Prix

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA TERCEIRA SEMANA DO GRAND PRIX DE VÔLEI, REALIZADO NO GINÁSIO AECIM TOCANTINS, EM CUIABÁ (MS), BRASIL.

Encarando o segundo desafio na etapa de Cuibá do Grand Prix, a Seleção Brasileira Feminina conquistou mais um importante resultado. Com parciais de 25/17, 25/14, 18/25 e 25/19, o Brasil superou a Holanda, por 3 sets a 1, na tarde desta sexta-feira (21), no ginásio Aecim Tocantins.

Com o triunfo diante da seleção holandesa, o Brasil ficou mais próximo da vaga para a Fase Final do torneio, que será disputada na China. Dependendo dos resultados do complemento da rodada, a Seleção Feminina pode entrar em quadra no próximo domingo (23), às 10h10, contra os Estados Unidos, com a vaga garantida na etapa decisiva.

Novamente o bloqueio foi um fundamento de grande destaque das meninas brasileiras. Adelízia, com oito, e Carol, com sete pontos, formaram o paredão, que no total deu 20 pontos ao Brasil. A ponteira Rosamaria, com 18 acertos, foi a maior pontuadora do jogo.

Com bom aproveitamentos em todos os fundamentos, Brasil abre vantagem com facilidade

Aliviada pela vitória na estreia da etapa de Cuiabá, a seleção feminina começou melhor o jogo desta sexta-feira. Com um bom saque, o Brasil conseguia quebrar a recepção holandesa e bloquear com eficiência. Mais vibrante, equipe de Zé Roberto controlou com tranquilidade a partida.

Foi para os dois tempos técnicos com vantagem, e venceu a primeira etapa com sobras. Carol, maior pontuadora do período, com cinco acertos, marcou o primeiro e também o derradeiro ponto do set: 25 a 17.

Foto: Divulgação/ FIVB

Assim como no primeiro período, o Brasil deslanchou após o segundo tempo técnico, embora já fosse melhor antes. Com um bom volume de jogo, o time verde e amarelo massacrou as holandesas. Nem as estratégias do treinador adversário surtiram efeito. Jamie Morrison parou o jogo, pediu desafios para tentar esfriar as brasileiras, mas em uma tarde inspirada, o Brasil não se deixou abalar.

Motivo de maior cobrança de Zé Guimarães no último jogo, o fundo de quadra brasileiro fez uma boa partida, colocando todas as bolas em jogo. E novamente não houve dificuldades para as meninas do Brasil fecharem o período: 25 a 14.

Seleção Brasileira sofre pane, mas reage e conquista os três pontos

Lideradas por Plak, as holandesas reagiram na partida. Explorando o bloqueio brasileiro, o time europeu voltou muito forte para o terceiro set. As visitantes também contaram com a desatenção da recepção brasileira, que até então não havia falhado.

Com dois pontos de vantagem no segundo tempo técnico (16/14), as holandesas tiveram calma e souberam aproveitar as falhas cometidos pelo Brasil, que perdeu a precisão no passe. Pela primeira vez no jogo o time laranja superou os 18 pontos e encerrou o período com vitória: 25 a 18.

Após a pane no terceiro set e muita cobrança interna, a seleção brasileira voltou disposta a fechar o quarto período e garantir os três pontos, já que se a vitória acontecesse por 3 sets a 2, apenas dois pontos seriam conquistados.

Natália cresceu no jogo e Brasil reagiu (Foto: Divulgação/ FIVB)

O início foi irregular, apesar de três pontos logo de cara, a Holanda empatou e virou o placar, fazendo 5 a 3. Contando uma com um boa atuação de Natália, que chegou a marcar três pontos seguidos, o Brasil reencontrou o equilíbrio e voltou acertar os fundamentos, abrindo uma confortável vantagem de seis pontos. Bem na defesa e no ataque, a equipe de Zé Roberto venceu o set, garantindo a segunda vitória na etapa de Cuiabá: 25 a 19.