Jogo Brasil x Estados Unidos AO VIVO pelo Grand Prix Feminino de Vôlei (0-0)

Em segundo lugar na classificação do Grand Prix, o Estados Unidos possui 19 pontos conquistados, com seis vitórias e duas derrotas. Pedra no sapato do Brasil, a seleção norte-americana foi responsável pela última derrota das anfitriãs na competição, em 2012. Desde então foram 14 jogos em casa e 14 vitórias conquistadas.

Para isso, o Brasil conta com Tandara em grande fase. A oposta tem sido o destaque da equipe no torneio. Taticamente, a aposta é o bloqueio, fundamento que tem sido a maior arma da seleção para bater seus adversários na competição mundial.

Vivendo uma renovação em seu elenco, a seleção brasileira defende o posto de atual campeã do Grand Prix e maior detentora de troféus com 11 títulos connquistados. Lutando pela classificação, a equipe quer chegar com entrosamento forte para surpreender na fase decisiva.

Após as duas primeiras etapas com atuações instáveis, a seleção de José Roberto Guimarães, desembarcou em Cuiabá pressionada por bons resultados. Precisando vencer os três jogos para não ficar de fora das semifinais, as meninas fizeram bonito contra Bélgica e Holanda, vencendo por 3 sets a 0 (28/26, 25/19 e 25/20) e 3 sets a 1 (25/17, 25/14, 18/25 e 25/19), respectivamente.

Atual quinto colocado da competição, o Brasil possui 15 pontos conquistados. São cinco vitórias e três derrotas. A seleção está empatada com a Holanda em quase todos os critérios, leva a pior apenas no saldo de sets. Os cinco primeiros colocados se classificam. Portanto, a equipe brasileira precisa vencer o confronto deste domingo para não correr riscos e garantir classificação à fase final da competição, que acontece em Nanjing, na China. Por ser país-sede, a seleção chinesa já está classificada..

