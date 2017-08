Jogo Brasil x China AO VIVO pelo Grand Prix Feminino de Vôlei 2017 (0-0)

Fique ligado! A partida entre Brasil x China ao vivo começa às 8h30 desta quarta-feira aqui na VAVEL Brasil. Até logo mais!

O retrospecto recente contra as chinesas não é bom. Mesmo na conquista do título em 2016, quando o Brasil perdeu apenas dois jogos em todo o Grand Prix, uma das derrotas foi contra a seleção da China, pelo placar de 3 sets a 0 (23/25, 16/25 e 20/25).

Algoz da seleção brasileira na Olimpíada do Rio em 2016, quando venceu pelo placar de 3 sets a 2 (25/15, 23/25, 22/25, 25/22 e 13/15) nas quartas de final do torneio e adiou o sonho do tri olímpico, a seleção chinesa faz até aqui uma campanha mediana no Grand Prix. São 5 vitórias e 4 derrotas, com 13 pontos conquistados. Porém, não dá para duvidar de uma equipe que tem a ponteira Ting Zhu, destaque do time e do ouro olímpico chinês em terras brasileiras.

Único treinador campeão olímpico com as seleções masculina (Barcelona 1992) e feminina (Pequim 2009 e Londres 2012), José Roberto Guimarães é considerado uma lenda no esporte. Em busca de mais um título para a carreira, o técnico analisou os adversários da fase final do Grand Prix e falou o que espera do desempenho brasileiro. "Elas (chinesas) jogaram todo o Grand Prix em casa e vão disputar a fase final diante de sua torcida. Na sequência vamos jogar contra a Holanda, que já enfrentamos no Brasil. É uma equipe que evoluiu bastante e fez um bom Grand Prix. Vejo todas as equipes muito equilibradas. Nós temos condições de jogar de igual para igual com qualquer time. O mais importante é que tenhamos a mesma atitude que tivemos jogando a última etapa no Brasil."

A ponteira Natália, um dos destaques da equipe brasileira, comentou sobre a preparação da equipe para a reta final da competição: "Já estamos acostumadas com viagens longas. Foi muito importante nós chegarmos antes para a adaptação ao fuso horário. alimentação, treinamento. Acredito que esse período de aclimatação será fundamental na nossa reta final de preparação."

Maior campeão do torneio com 11 títulos conquistados, o Brasil luta pelo bicampeonato consecutivo. Enfrentando uma renovação em seu elenco, as meninas ganharam moral após terminarem a etapa de Cuiabá invictas e, apostando no bloqueio, fundamento que tem a principal arma na competição, vão para cima das adversárias.

A etapa final possui seis times divididos em dois grupos. Debutando contra as anfritriãs, o Brasil está no grupo J, que além de China conta com a presença da seleção holandesa. Do outro lado da chave, no grupo K, estão Sérvia, Estados Unidos e Itália. As equipes se enfrentam entre si e os dois melhores colocados de cada grupo vão às semifinais.

Após oscilar nas duas primeiras etapas do torneio, atuando em casa, a seleção brasileira fez uma terceira fase impecável e garantiu classificação para a parte decisiva da competição, terminando assim a fase inicial em 3º lugar com 18 pontos (seis vitórias e três derrotas) conquistados.

