Jogo Brasil x Holanda AO VIVO pela fase final do Grand Prix de Vôlei (0-1)

INCIDENCIAS: Partida válida pela fase final do Grand Prix, a ser realizada no Nanjing Olympic Sports Centre, em Nanjing, na China.

Tempo técnico com o Brasil na liderança.

16/15: Rally termina com ponto pro Brasil! Pra dar moral!

15/15: TANDARA! Pancada da nossa oposta pela entrada de rede.

14/15: Mais uma largadinha holandesa que cai. Brasil mal defensivamente.

14/14: De Kruijf erra o saque.

13/14: Dijkema chama bola rápida com De Kruijf e a central marca mais um ponto.

13/13: Tandara empata tudo!

12/13: Seleção Brasileira extremamente desconfortável em quadra, errando demais.

12/12: Holanda empata com De Kruijf.

12/11: Natália força demais e erra.

Substituição na Holanda: sai Buijs, entra Daalderop.

12/10: BLOOOOOOCK!!! ADENÍZIA!!!

11/10: Buijs vira e Holanda encosta novamente.

11/9: Rosamaria explora bloqueio holandês pela entrada de rede.

10/9: Brasil erra na recepção e Holanda mata bola de cheque.

10/8: Ace de Belien!

10/7: Brasil desperdiça chance de contra-ataque e Plak não perdoa.

10/6: ELA TAMBÉM ERRA! Plak exagera na força e decola! Brasil abre 4!

9/6: BLOOOOOOCK DO BRASILLLLL! ADENÍZIA!!

Primeiro tempo técnico do segundo set.

Muitos erros e alternâncias nesta parcial, até aqui.

8/6: Adenízia abre dois pro Brasil!

7/6: Rosamaria vira pela entrada de rede.

Brasil muito instável na partida de hoje.

Zé Roberto Guimarães sente o mau momento de sua seleção e pede tempo.

6/6: Erro de recepção do Brasil e o jogo está empatado.

6/5: Apagão no Brasil. Cinco pontos seguidos da Holanda.

6/4: Plak, de novo! Dona do jogo!

6/3: Plak corta a vantagem brasileira pela metade.

6/2: Tandara fica no bloqueio de Anne Buijs.

6/1: Natália erra o saque e Holanda marca seu primeiro ponto.

6/0: NATÁLIA DE NOVO!! Belíssimo contra-ataque!

Treinador holandês para o jogo. Brasil começa com tudo nessa segunda parcial.

5/0: BLOOOOOOOCK DO BRASILLLLL!!! Rosamaria rejeita Plak!

4/0: Roberta chama Natália pelo fundo-meio e a nossa camisa 12 vira mais uma!

3/0: Buijs falha na recepção e Brasil abre vantagem.

2/0: CAROL NA BOLA DE CHEQUE!!

1/0: PANCADA DE NATÁLIA ABRE O PLACAR! Brasil precisa muito de sua capitã para vencer esse jogo!

COMEÇA O SEGUNDO SET!

Brasil falhou muito na cobertura durante a primeira parcial e não fez a diferença em seu melhor fundamento: o bloqueio.

Pelo Brasil, as maiores pontuadoras foram Tandara e Rosamaria.

Plak e De Kruijf foram os grandes destaques da seleção europeia nesta primeira parcial.

Derrota doída para o Brasil no primeiro set. Comandadas de Zé Roberto lideraram quase toda a parcial, mas falharam em momentos decisivos.

25/27: Holanda fecha o primeiro set com mais uma largadinha de Plak.

25/26: Rosamaria tenta bola na paralela mas erra. Mais um contra-ataque desperdiçado.

25/25: ROSAMARIA! Belo ataque pela saída de rede! Brasil salva!

Zé Roberto para o jogo e pede tempo. Momento delicado pro Brasil.

Holanda tem set point.

24/25: Bloqueio de De Kruijf. Central consegue parar Adenízia.

24/24: Brasil desperdiça duas chances de matar o set e Plak desafoga seleção holandesa!

24/23: Rosamaria encara bloqueio duplo montado e se dá bem! Brasil tem o set point!

23/23: Brasil desatento na cobertura, mais uma largadinha holandesa cai.

Jamie Morrison pede tempo.

23/22: ACEEEEEEE DO BRASIL!!! Saque de Natália belisca a rede e, caprichosamente, cai na quadra holandesa!

22/22: Roberta chama Carol e central brasileira vira mais uma!

21/22: Belien, pelo meio, desempata a partida.

Zé Roberto desfaz a inversão, voltam Roberta e Tandara.

21/21: Belo ataque de Natália pela saída de rede.

20/21: Pequeno rally termina com ponto europeu.

Amanda entra pra sacar.

20/20: Brasil empata com Carol. Jogo com as centrais está funcionando.

19/20: Rosamaria erra e fica na rede.

Inversão do cinco e um no Brasil: entram Macris e Monique.

19/19: Roberta chama Adenízia pela china! Brasil vira bola importante!

18/19: Holanda vira o jogo. Zé Roberto pede tempo.

18/18: Brasil desperdiça contra-ataque.

18/17: Largadinha brasileira cai!!

17/17: Stoltenborg entra pra sacar, quebra o passe brasileiro e está tudo empatado.

17/16: Plak ataca forte pela saída de rede. Ponteira é o destaque holandês no jogo.

17/15: No contra-ataque, Tandara explora bloqueio e Brasil abre 2.

No segundo tempo técnico, a liderança da seleção brasileira é de apenas um ponto. Jogo duríssimo para as meninas!

16/15: ACEEEEEEE DO BRASIL!!! BELO SAQUE DE CAROL!

15/15: Tandara deixa tudo igual novamente!

14/15: Holanda passa a frente com largadinha de De Kruijf. Cobertura brasileira vacilou.

14/14: Dijkema chama central De Kruijf e Holanda empata.

14/13: Pancada de Plak pela saída de rede. Lindo ataque da jovem holandesa.

14/12: BLOOOOOOCK DO BRASILLLL!! Rosamaria!!

13/12: Tandara explora mão de fora do bloqueio de Plak e vira pro Brasil!

12/12: Natália erra ataque e o jogo está empatado.

12/11: Plak acha um belíssimo ataque, à meia-força, no fundo de quadra.

12/10: Brasil consegue virar, Carol pela china.

11/10: Erro de recepção de Natália. Bela passagem de Dijkema pelo saque.

11/9: Carol bloqueada. Holanda encosta.

11/8: Rosamaria exagera na potência e desperdiça contra-ataque.

11/7: O jogo recomeça após longa paralisação com erro de saque da Holanda.

Jogo fica paralisado por alguns minutos devido à um problema eletrônico no equipamento de uma das mesárias.

10/7: Belo ataque de Balkestein pela entrada de rede.

10/6: ACEEEEEEEE DE ROSAMARIA! Brasil caça Anne Buijs na recepção!

9/6: Roberta chama Adenízia pela China, a bola toca no bloqueio e vai pra fora.

8/6: Tandara erra o saque.

Seleção Brasileira chega ao primeiro tempo técnico com boa vantagem. Apesar do começo instável na recepção, as comandadas de Zé Roberto se encontraram no jogo.

8/5: Adenízia recoloca a vantagem brasileira em 3 pontos.

7/5: Central holandesa consegue virar.

7/4: Tandara explora bloqueio holandês e Brasil abre 3.

6/4: Rosamaria aproveita mais um contra-ataque pro Brasil!

5/4: Holanda erra ataque pela entrada de rede e Brasil lidera pela primeira vez.

4/4: Roberta chama Carol pelo meio e central crava! Tudo igual!

3/4: Holanda passa a frente novamente.

3/3: ACE DO BRASIL!!!!!! NATÁLIA!!

2/3: Rosamaria recoloca o Brasil no jogo!

1/3: Brasil sai do zero!

0/3: Brasil começa o jogo sofrendo na recepção.

0/2: Natália fica no bloqueio triplo.

0/1: Primeiro ponto da partida é da Holanda.

HOLANDA ESCALADA:

Belien, Plak, De Kruijf, Balkestein (C), Buijs, Dijkema, Knip (L).

BRASIL ESCALADO:

Carol, Adenízia, Rosamaria, Roberta, Tandara, Natália (C), Suelen (L).

Locutor oficial anuncia as duas escalações!

As duas equipes já fizeram o trabalho de aquecimento no Nanjing Olympic Sports Centre. Em menos de 5 minutos começa o protocolo oficial!

Bom dia, leitor! Você acompanhará agora o tempo real do jogão entre Brasil e Holanda, válido pela fase final do Grand Prix de Vôlei.

Fique de olho: Buijs (NED)

A ponteira holandesa tem sido um dos grandes destaques da seleção de Jamie Morrison neste Grand Prix. Contra a República Dominicana, ainda na fase classificatória, Buijs anotou a incrível marca de 31 pontos.

Buijs é a referência na virada de bola (FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)

Fique de olho: Tandara (BRA)

A oposta foi o destaque do Brasil na derrota para a China, com 18 pontos. Regular durante toda a competição, Tandara se confirma a cada partida como a "bola de segurança" de Roberta.

Tandara foi a melhor pontuadora brasileira no duelo contra a China (FOTO: Zhizhao Wu/Getty Images)

Na fase classificatória, Brasil e Holanda se enfrentaram em Cuiabá. Com o apoio da torcida, as meninas brasileiras se impuseram e venceram por 3 sets a 1.

Com 11 conquistas, a seleção canarinha é a maior campeã da história do Grand Prix. A Holanda possui um título, conquistado em 2007.

Em 2016, estas duas seleções protagonizaram uma das semifinais desta competição. Na ocasião, a seleção de Zé Roberto venceu por 3 sets a 0, avançou à grande decisão e sagrou-se campeã pela 11ª vez em sua história.

Na história do Grand Prix, Brasil e Holanda já se enfrentaram em 13 oportunidades, com ampla vantagem da seleção sul-americana: são 12 vitórias e apenas uma derrota.

Além de Holanda, China e Brasil, a fase final do Grand Prix conta com Estados Unidos, Sérvia e Itália. Estas três últimas seleções formam o grupo B. Nesta chave, Sérvia e Estados Unidos já se enfrentaram, com vitória da seleção europeia por 3 sets a 2.

A Holanda, por sua vez, fará a sua estreia pela fase final justamente contra o Brasil. Em caso de vitória, disputará a liderança da chave contra a China. Em caso de derrota, decide a vida contra as donas da casa na sexta-feira (4).

Em caso de eliminação, será o primeiro top3 de Grand Prix, desde o ano de 2007, sem a seleção brasileira. Curiosamente, foi neste mesmo ano a última derrota do Brasil diante da seleção holandesa.

O acachapante revés diante das chinesas obriga a Seleção Brasileira a buscar, à todo custo, uma vitória contra as holandesas. Qualquer derrota elimina o Brasil da competição.

O Brasil estreou na fase final do Grand Prix com derrota para a China. As comandadas de Zé Roberto não foram páreo para as atuais campeãs olímpicas e perderam por 3 sets a 0.

Bom dia, leitor! A VAVEL Brasil traz pra você, nesta quinta-feira (3), o tempo real do grande duelo entre Brasil e Holanda, válido pela fase final do Grand Prix de Vôlei. Acompanhe as emoções desta partida a partir das 8h30. Para a Seleção Brasileira, só a vitória interessa!