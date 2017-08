Brasil vence Sérvia de virada e chega à decisão do Grand Prix

No terceiro encontro entre Brasil e Sérvia na atual edição do Grand Prix, as sul-americanas novamente levaram a melhor e garantiram vaga na decisão do torneio. Com parciais de 20/25, 25/23, 25/14 e 25/23, o time verde e amarelo derrotou a seleção européia por 3 sets a 1, neste sábado (5), em Nanjing, na China.

A Seleção Brasileira Feminina é a atual e maior vencedora do Grand Prix. Com a classifcação, a equipe comandada por José Roberto Guimarães aguarda o jogo entre China e Itália para conhecer seu oponente na grande decisão que será disputada nesse domingo (6), às 9h (de Brasília).

A boa largada brasileira não se traduziu em resultado positivo. Com o time pouco efetivo no bloqueio, as deficiências ficaram expostas. A Sérvia aproveitou o momento de desequilíbrio e conquistou a vitória na primeira parcial tendo Boskovic como maior pontuadora: 25 a 23.

Adenízia iniciou o segundo set jogando, aumentando a rede brasileira. Além do fator técnico, a vibração da central contribuiu positivamente para o time. O erro maior da equipe verde e amarela continuou sendo a recepção, mas desta vez as meninas brasileiras souberam aproveitar as falhas das européias.

Lideradas por Boskovic, a Sérvia reagiu no jogo e pontuou três vezes seguidas a partir de saques viagem. Como resposta, Zé Guimarães colocou Amanda em quadra para forçar o saque, e deu resultado. O Brasil viu a Sérvia encostar, desperdiçou dois set points, mas fechou o período com a vitória: 25 a 23.

Assim como nos sets anteriores, as meninas brasileiras foram para o primeiro tempo técnico vencendo. Zé Guimarães pediu para que o time trabalhasse melhor a bola. Explorando os problemas que a Sérvia apresentava no fundo de quadra, o Brasil teve a tranquilidade para encaixar o seu jogo. Atacando e defendendo bem, a equipe brasileira administrou a vantagem que construiu e venceu de forma categórica: 25 a 14.

Precisando da vitória para seguir vivo na disputa, o técnico Zoran Terzic promoveu mudanças em sua equipe no quarto set. Ana Antonijevic, que tem um saque preciso, começou jogando justamente para tirar vantagem da recepção adversária. O Brasil saiu atrás, mas chegou aos dois tempos técnicos com a vitória parcial.

O triunfo brasileiro parecia bem encaminhado, no entanto, Boskovic voltou a virar bolas que só ela consegue. A Sérvia marcou quatro pontos direitos, empatou e virou. Com dois bloqueios seguidos, melhor fundamento da seleção de Zé Guimarães no Grand Prix, o Brasil retomou a confiança, derrotou a Sérvia, e garantiu presença na final da competição.