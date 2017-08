Itália vence favorita China e enfrenta Brasil na decisão do Grand Prix

Com a classificação do Brasil diante da Sérvia, esperava-se um confronto entre a equipe sul-americana e a China na final do Grand Prix de Vôlei. O duelo teria status de revanche, pois o time asiático eliminou a seleção verde e amarela nas quartas de final das Olimpíadas Rio-2016. No entanto, a Seleção da Itália não permitiu que esse encontro voltasse a acontecer na competição.

De virada, as europeias surpreenderam as anfitriãs neste sábado (5), venceram o jogo por 3 sets a 1, com parciais de 18/25, 25/23, 25/22 e 27/25, e garantiram a segunda vaga na decisão do torneio. O último capítulo Grand Prix será escrito neste domingo, às 9h, em Nanjing, na China. A partir da próxima temporada a competição será denominada Liga Mundial Feminina.

A Seleção Brasileira Feminina é a atual e maior vencedora do Grand Prix, com 11 títulos. Em seguida vem os Estados Unidos, com seis conquistas. Com três medalhas de ouro, a Rússia completa o pódio dos times que mais venceram a competição.

Brasil e Itália já decidiram o Grand Prix em duas oportunidades: 2004 e 2005. Em ambas as vezes o time verde e amarelo levou a melhor. O título da temporada 2004, inclusive, marcou o início do reinado de José Roberto Guimarães, treinador da Seleção Brasileira.