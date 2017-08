Jogo Brasil x Itália AO VIVO pela Final do Grand Prix de Vôlei (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela grande final do Grand Prix de Vôlei, a ser realizada no Nanjing Olympic Sports Centre, em Nanjing, na China.

Itália: Egonu, Chirichella (C), C. Bosetti, Folie, L. Bosetti, Malinov. Líbero: De Gennaro. Treinador:

Brasil: Tandara, Roberta, Carol, Adenízia, Natália (C), Rosamaria. Líbero: Suelen. Treinador: José Roberto Guimarães.

FIQUE DE OLHO: Paola Egonu (ITA)

Com apenas 18 anos, Egonu já joga como gente grande. A jovem oposta tem sido o principal destaque da Itália na competição e foi a maior pontuadora da semifinal diante das chinesas. Foram 26 bolas na quadra adversária, em uma atuação memorável.

Egonu foi o destaque italiano na surpreendente vitória contra as chinesas (FOTO: Zhong Zhi/Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Tandara (BRA)

A oposta brasileira é o nome do Brasil no Grand Prix, até o momento. Regular durante toda a competição, Tandara chega à decisão como uma das maiores pontuadoras de todo o torneio. Foi decisiva na semifinal contra a Sérvia, marcando 24 pontos.

Tandara é a bola de segurança de Roberta no Grand Prix (FOTO: Zhizhao Wu/Getty Images)

Em 2004, Brasil e Itália decidiram o Grand Prix, com vitória verde e amarela por 3 sets a 1.

O Brasil não perde para a seleção italiana desde o ano de 2010. Desde então, são onze jogos e onze vitórias brasileiras.

Estas seleções já se encontraram em 26 oportunidades na história da competição, com ampla vantagem da seleção sul-americana: 22 vitórias do Brasil e apenas quatro vitórias da Itália.

Considerada a grande "zebra" do torneio, a Itália jamais venceu o Grand Prix. Ao todo, são seis medalhas conquistadas em sua história, sendo quatro delas de bronze e duas de prata.

A Itália, por sua vez, eliminou nas semifinais a maior potência do vôlei feminino da atualidade: a China. Lideradas por uma inspirada Egonu, as italianas calaram o Nanjing Olympic Sports Centre e despacharam as atuais campeãs olímpicas.

CURIOSIDADE:

Vencendo o Grand Prix 2017, a Seleção Brasileira terá o dobro de títulos da segunda maior campeã da história do torneio (Estados Unidos - 6 títulos).

Caso conquiste o título, será o 12º na história verde e amarela. Nenhuma outra seleção chegou ao "duplo-dígito" em conquistas de Grand Prix.

Chegando à esta final, a Seleção Brasileira já garantiu sua 19ª medalha na história do Grand Prix, um recorde entre seleções. Resta saber se será prateada ou dourada...

A Seleção de Zé Roberto Guimarães é a atual campeã do Grand Prix e luta pelo bicampeonato. Nas últimas quatro edições, o Brasil foi campeão em três oportunidades. A exceção foi 2015, ano em que a seleção dos Estados Unidos venceu a competição.

O Brasil chega à decisão após bater por 3 sets a 1, de virada, uma das grandes favoritas ao título, a Sérvia.

Bom dia, leitor! Hoje é dia de decisão! A partir das 9h, Brasil e Itália entrarão em quadra valendo o título do Grand Prix 2017. A partida será realizada no Nanjing Olympic Sports Centre, em Nanjing, na China. Acompanhe conosco o tempo real deste emocionante duelo!