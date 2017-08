Brasil atropela Colômbia e termina invicto a primeira fase do Sul-Americano de vôlei

O Brasil venceu, nessa quarta-feira (9), a terceira partida do Campeonato Sul-Americano de vôlei, em Temuco, no Chile. A partida tranquila contra a Colômbia mostrou que a equipe campeã olímpica continua superior aos vizinhos latinos. O time de Renan dal Zotto dominou a partida e fechou em 3 a 0, com parciais de 25/14, 25/11, 25/21. Com a vitória, a equipe brasileira terminou a primeira etapa da competição invicta e sem perder nenhum set, ficando em primeiro lugar no Grupo A.

O set inicial já começou com um passeio brasileiro. Os campeões olímpicos jogaram pesado, sem dar chance para a Colômbia. Com força total no bloqueio e no ataque, a seleção verde e amarela não teve muita dificuldade para fechar o set com uma boa vantagem, numa parcial de 25/14.

O segundo set foi, marcado pela entrada dos reservas, como o levantador Raphael, o central Otávio, o líbero Thales e o ponteiro Rodriguinho. A equipe continuou com o mesmo volume de jogo e venceu o set com ainda mais facilidade, 25/11.

O terceiro e último set da partida foi o mais complicado para a equipe de Renan dal Zotto, a Colômbia começou bem a parcial e chegou ao primeiro tempo técnico na frente (8/6). Mas o Brasil não deixou o set escapar e segurou a reação colombiana. O time fechou em 25/21, final do jogo 3 a 0 para o Brasil.

Já nas semifinais, a equipe verde e amarela volta a jogar nesta quinta-feira (10), às 19h30, contra o perdedor do jogo entre Argentina e Chile.

Ganhar o sul-americano de vôlei garante ao Brasil uma vaga no Mundial de 2018, que será realizado na Itália e na Bulgária. Caso a equipe não vença o torneio, tentará a vaga no classificatório da Argentina, no final do mês.