Atletas buscam refúgio no Sada Cruzeiro durante período de pré-temporada

Escobar se destaca em meio ao grupo pelas roupas diferentes (Foto: Ana Flávia Goulart/Sada Cruzeiro)

Sada Cruzeiro: este é o nome do clube que tem dominado o voleibol mundial nas últimas temporadas. No entanto, as glórias vão além dos inúmeros títulos nacionais e internacionais, uma vez que o time celeste demonstra ser campeão também fora das quadras, especialmente quando se trata de solidariedade. Novamente a entidade abriu as portas para o oposto Yadrian Escobar, que pertence ao Suntory Sunbirds, do Japão.

Antes de voltar a jogar em solo japonês, Escobar contou com a ajuda do amigo e conterrâneo Leal, para que pudesse realizar a pré-temporada juntamente com o elenco cruzeirense. Como já havia acontecido anteriormente, o cubano encontrou no CT do Barro Preto, em Belo Horizonte, um lugar para treinar e consequentemente retornar ao Suntory Sunbirds com as melhores condições possíveis.

“Já é o segundo ano que treino esse período aqui no Sada Cruzeiro. Quando vim pela primeira vez, pensei que o clube poderia me ajudar um pouco" disse Escobar. "Mas eu fiquei totalmente surpreso, porque eles me acolheram quase como se eu fosse um atleta do clube, e com certeza a ajuda foi muito maior do que eu pensava”, acrescentou.

Muito conhecido pela torcida mineira, já que foi o maior pontuador da Superliga 2014/15 e 2015/16 com a camisa do Minas Tênis Clube, Escobar confessou que ficou um pouco ressabiado na primeira experiência treinando no clube, mas que se sente realmente grato. “As pessoas me ajudaram demais, todos preocupados, conversando comigo, querendo saber como eu estava. O clube abriu as portas para mim. Confesso que nesse tempo treinando aqui no Sada Cruzeiro eu me senti em casa, de verdade”, concluiu Escobar.

A lista de jogadores que buscaram algum tipo de apoio no Sada Cruzeiro é extensa e, muitas vezes, a pedido da própria Confederação Brasileira de Voleibol. Atletas como Lucarelli, Leandro Vissoto, Maurício Borges e Maurício Souza são alguns que já utilizaram as instalações do time celeste em períodos de preparação.