Brasil derrota Chile com tranquilidade e vai à final do Sul-Americano de Vôlei

Foto: Divulgação/ Confederação Brasileira de Vôlei

Na noite desta quinta-feira (10) o Brasil derrotou o Chile pela vitória tranquila por 3 sets a 0 com parciais de 25/20, 25/12 e 25/14. O jogo que aconteceu em Santiago, no Chile deixou a torcida da casa triste, mas deu aos brasileiros um gostinho de esperança na busca por mais um título da competição.



O primeiro set começou equilibrado, ponto a ponto as equipes se mantinham igualadas. Os chilenos chegaram a ultrapassar os visitantes por um ponto, até que a equipe do técnico Renan Dal Zotto reagiu e fechou o placar por 25 a 20.



No segundo set, os atuais campeões olímpicos entraram na quadra com a mesma garra do set anterior e sem muitas dificuldades venceram o set por 25 a 12.



No terceiro set, os donos da casa já pareciam estar sem esperanças. Mais uma vez os brasileiros dominaram o placar com tranquilidade e encerraram o set por 24 a 14, vencendo a partida.



Com a vitória, o Brasil vai para a final da competição, que levará o vencedor para o Campeonato Mundial de 2018 na Itália e Bulgária. O torneio é um dos mais importantes da modalidade e acontece somente de quatro em quatro anos.



A final do Sul-Americano será nesta sexta-feira (11) às 21h30.