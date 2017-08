Jogo Brasil x Venezuela AO VIVO pela decisão do Sul-Americano de Vôlei (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela decisão do torneio Sul-Americano de Vôlei Masculino, a ser realizado no Centro Olímpico de Santiago, Chile.

Venezuelanos comemoram vitória contra argentinos na semifinal (FOTO: Max Montecinos via CSV)

Em um jogo emocionante e de grandes alternâncias, os venezuelanos bateram os argentinos por 3 sets a 2, após estarem perdendo por 2 sets a 1: 26/24, 15/25, 24/26, 26/24 e 15/13.

Apesar de já ter vencido a adversária da decisão durante o torneio, a missão brasileira não deve ser tão fácil desta vez. A Venezuela chega à final com moral, após eliminar, na semifinal, a favorita Argentina.

Após o duelo de semifinal, Bruninho analisou a atuação brasileira ante aos chilenos: "Fizemos um jogo muito bom. Eles jogaram bem no primeiro set, mas depois nós melhoramos no saque, com um serviço muito forte e funcionou. Queremos vencer o Sul-Americano e cumprir o nosso principal objetivo."

Brasil ainda não perdeu set no Sul-Americano (FOTO: Divulgação/FIVB)

Na semifinal, a Seleção de Renan Dal Zotto bateu os donos da casa por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/12 e 25/14. Após um primeiro set enroscado, os brasileiros deslancharam na partida. O grande destaque foi Wallace, com 15 pontos.

O Brasil chega à decisão sem ter perdido nenhum set no torneio. São quatro partidas, todas vencidas por 3 sets a 0: Paraguai, Venezuela, Colômbia e Chile.

As seleções finalistas já se esbarraram durante este torneio Sul-Americano, com vitória acachapante da seleção verde e amarela: 25/10, 25/16 e 25/14.

O título do Sul-Americano de Vôlei garante vaga no Campeonato Mundial de 2018, que será realizado na Itália e na Bulgária.

A Seleção Brasileira busca ampliar ainda mais a sua hegemonia no torneio sul-americano. Em 31 edições anteriores, o Brasil sagrou-se campeão em 30 oportunidades. A única vez sem título foi em 1964, ano em que não participou da competição.

Boa tarde, leitor! A Vavel Brasil traz pra você, nesta sexta-feira (11), o tempo real da grande final entre Brasil e Venezuela, válida pelo Sul-Americano de Vôlei Masculino. A partida está programada para começar as 21h30 e será realizada no ginásio do Centro Olímpico de Santiago, no Chile.