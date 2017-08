Jogo Brasil x Estados Unidos ao vivo online pelo amistoso de vôlei 2017 (0-0)

Google Plus

O ginásio do Ibirapuera será o palco da partida entre Brasil x Estados Unidos ao vivo.

Além da disputa do Sul-Americano, o atual campeão olímpico conquistou a prata na Liga Mundial. Jogando em casa, os Brasileiros perderam para os Franceses.

Não deveremos ter mudanças no elenco que conquistou o Sul-Americano. Foram convocados os seguintes atletas : os levantadores Bruninho e Raphael, os opostos Wallace e Renan, os centrais Lucão, Maurício Souza, Otávio e Isac, os ponteiros Lucarelli, Maurício Borges, Douglas e Rodriguinho, e os líberos Tiago Brendle e Thales.

Recentemente o Brasil foi campeão do Sul-Americano invicto sem perder sequer um set, e garantiu vaga para o Campeonato Mundial de 2018

Será um duelo de enorme tradição, o Brasil carrega três ouros olímpicos ( 1992,2004 e 2016) e nove conquistas de Liga Mundial, enquanto os Americanos somam três medalhas de ouro em olimpíada ( 1984, 1988 e 2008) e mais uma Liga Mundial

O amistoso faz parte da preparação para a disputa da Copa dos Campeões, um dos principais torneios de vôlei. A competição será disputada no Japão em setembro.

A Seleção Brasileira está de novo técnico desde o início de temporada, Renan Dal Zotto assumiu o lugar de Bernardinho e tem o desafio de preparar a Seleção para o novo ciclo olímpico.

Brasil e Estados Unidos farão dois amistosos, o primeiro hoje no Ginásio do Ibirapuera. Logo após a partida, as delegações vão embarcar para Manaus, onde fazem a segunda partida na próxima terça-feira (15)

Bom dia, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil. A partir de agora você já pode acompanhar tudo sobre o amistoso entre Brasil e Estados Unidos, pelo vôlei masculono, que acontece hoje no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A bola sobe às 10h, e você poderá acompanhar todos os lances em tempo real com a VAVEL Brasil.