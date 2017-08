Com grandes atuações de Lucão e Lucarelli, Brasil vence Estados Unidos por sets diretos

Tivemos ótimo público no ginásio do Ibirapuera (Foto: Renê Saba/VAVEL Brasil)

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei venceu os Estados Unidos por 3 sets a 0, e mostrou a sua força jogando em casa, em um Ginásio do Ibirapuera completamente lotado, neste domingo (13) de dia dos pais.

O amistoso internacional serviu de preparação para a Copa dos Campeões, que será disputada no mês de setembro, no Japão. Na próxima terça-feira (15) as duas seleções fazem outro amistoso em Manaus

Domínio brasileiro e show de Lucão no primeiro set

O primeiro set da partida, o Brasil saiu na frente logo de cara, e não foi ultrapassado pela Seleção Americana em nenhum momento da etapa. Destaque para Lucão, que protagonizou lances que levantaram a torcida nas arquibancadas, como o sexto ponto brasileiro em uma linda deixada de segundo tempo.

Pelo lado americano, o grande destaque foi Defalco. O atleta foi quem mais pontuou por sua seleção, mas não evitou a derrota na primeira etapa do jogo. Em uma sequência de pontos, o atleta americano arrancou aplausos até mesmo da empolgada torcida brasileira. O primeiro set terminou em 25 a 20 a favor do Brasil.

Equilíbrio marca o segundo set

No segundo set foi a vez dos americanos mostrarem o porque são considerados uma potência da modalidade. Maurício em uma pancada cruzada parou no bloqueio, e os americanos abriram a segunda etapa ao seu favor, porém a vantagem não durou muito tempo.

Logo em seguida, o Brasil arrancou na frente mas relaxou. Quando o placar marcava 14 pontos a favor do time brasileiro, os americanos encostaram e empataram a partida. O jogo ganhou ainda mais emoção quando a seleção rival virou o jogo para 22 a 21, e evitou o set point brasileiro igualando o palcar para 24 a 24. Uma pancada de Maurício e um erro americano finalizaram o segundo set em 26 a 24 a favor da equipe brasileira.

Brasil impecável e segurança para conquistar a vitória

A Seleção Brasileira começou o terceiro e último set a todo o vapor. Com saque perfeito de Maurício, o Brasil abriu a última etapa da partida levantando a torcida presente no Ginásio do Ibirapuera. Após um bom começo a equipe americana encostou no placar e equilibrou a partida.

A equipe do técnico Renan, decidiu o jogo com direito a show do ponteiro Lucarelli, que ofereceu a torcida uma sequência de pontos impressionante, e com Lucão impecável nos bloqueios. A Seleção Brasileira terminou a manhã de domingo vencendo com afirmação a equipe americana por 3 sets a 0.