Seleção Feminina estreia no Sul-Americano de vôlei com vitória sobre Argentina

Na noite dessa terça-feira (15), em Cali, na Colômbia, a Seleção Brasileira Feminina de vôlei estreou com vitória no Sul-Americano. Com parciais de 25/21, 25/15 e 25/19, a atual campeã do Grand Prix venceu a Argentina na primeira rodada do torneio continental.

Campeão das últimas 11 edições, o Brasil possui ao todo 19 conquistas do Sul-Americano, sendo o maior vencedor da competição. Além do time verde e amarelo, Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela e Chile disputam a 32ª edição do torneio. A equipe vencedora garantirá vaga no Mundial de 2018, no Japão.

O formato da competição é simples: todas as equipes se enfrentam, e o time que somar mais vitórias ao término da quinta rodada será declarado campeão. O time brasileiro volta à quadra nesta quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), diante da Venezuela, que venceu o time da casa por sets diretos na estreia.

Após período equilibrado, Brasil vence em ritmo de treino

Favorita ao título, a Seleção Brasileira iniciou a partida em ritmo intenso. Pelo lado adversário, o bloqueio era o fundamento que melhor funcionava: foram seis acertos no período. O Brasil chegou a sofrer a virada dentro do set (17-16), mas, lideradas por Natália, as brasileiras venceram o set: 25 a 21.

Com um bom saque, o time verde e amarelo não deixou o ritmo cair no segundo período. O Brasil chegou ao segundo tempo técnico vencendo por oito pontos de diferença. Tamanha vantagem fez com que Zé Roberto rodasse o time, com as entradas de Monique e Macris. A Seleção Brasileira contou também com muitos erros do time argentino para vencer a parcial: 25 a 15.

Destaque no Grand Prix, Adenízia voltou a ser decisiva nos bloqueios. Enquanto as brasileiras conseguiam virar todas as bolas, as hermanas esbarravam na central verde-amarela. Novamente a Seleção Brasileira abriu vantagem no placar e teve tranquilidade para administrar o jogo. Zé Roberto colocou em quadra todas as reservas, que seguraram a reação argentina e confirmaram a vitória: 25 a 15.

Tabela do Sul-Americano Feminino

15.08 (terça-feira) – Brasil x Argentina (25/21, 25/15 e 25/19)

16.08 (quarta-feira) – Brasil x Venezuela, às 17h

17.08 (quinta-feira) – Brasil x Chile, às 19h

18.08 (sexta-feira) – Brasil x Peru, às 19h

19.08 (sábado) – Brasil x Colômbia, às 17h30

*Horários de Brasília