Brasil vence Peru e avança invicto à final do Sul-Americano Feminino contra a Colômbia

O Brasil venceu nesta sexta-feira (18) o Peru pelo Campeonato Sul-Americano de Vôlei, no Coliseo Evangelista Mora, em Cali. A vitória deixou a equipe de José Roberto Guimarães ainda mais perto do título e, consequentemente, do Mundial de 2018, no Japão. A partida, que não teve muitas complicações, fechou em 3 a 0 para as brasileiras, com parciais de 25/16, 25/17 e 25/18. A final ocorrerá neste sábado (19), às 17h30, contra a Colômbia, que bateu a Argentina.

O primeiro set foi iniciado com bastante equilíbrio. O técnico do Peru, Luizomar de Moura, que já conhece bastante as brasileiras por trabalhar com muitas delas no Osasco, tentava se basear nos pontos fracos da equipe verde amarela para abrir vantagem. Mas as campeãs do Grand Prix não deixaram o nível baixar em nenhum momento, com muita eficiência no bloqueio, elas deslancharam no placar e fecharam o set em 25/16.

Na segunda parcial, Luizomar resolveu desafiar o bloqueio brasileiro e acabou dando certo. Mas mesmo com o bloqueio não tão bem, o ataque continuava forte, Natália e Carol deram um show. E foi exatamente em um ponto da central que o time do Brasil finalizou o set: 25/17.

O último set da partida começou com uma soberania peruana, que encaixou o bloqueio e abriu vantagem sobre o time verde e amarelo. Foi necessário um pedido de tempo de Zé Roberto para as meninas retomarem a concentração. Depois do apagão, o Brasil voltou com tudo. Tandara teve ótima passagem no saque, com direito à dois aces, colocando as jogadoras de volta no jogo. E foi com ela que o Brasil fechou o set e o jogo: 25/18, com 3 sets a 0.

A equipe brasileira não perde um set num Sul-Americano desde 1999, sendo mais uma vez as líderes invictas da competição. A Colômbia, que o Brasil enfrenta na final, também não perdeu nenhuma partida no campeonato e é a única que pode tirar o título que o Brasil não perde desde 1993. Já são 19 títulos, sendo 11 seguidos. Se vencer, o time de Zé Roberto Guimarães já leva para casa a vaga no Mundial de 2018, no Japão. Caso não consiga, ainda há a possibilidade da vaga em classificatório no Peru.