Jogo Brasil x Colômbia AO VIVO hoje pelo Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino

02/02 Margarita deixa tudo igual contra a equipe da casa.

01/02 Pelo meio, Carol explora bloqueio colombiano e vira.

01/01 Natália bota a bola no chão e empata.

01/00 Primeiro ponto do duelo é da Colômbia, que aproveita sobra na rede.

Equipes já posicionadas para o duelo!

17h26 Hinos nacionais em execução!

Se conquistar o Sul-Americano, será o terceiro título da renovada

Seleção Brasileira no atual ciclo olímpico. As comandadas de José

Roberto Guimarães venceram o Torneio de Montreux e o Grand

Prix, há 13 dias.

E AÍ, ROSA?

"Estamos chegando mais perto de nosso objetivo que é a vaga no

Mundial. Vamos continuar trabalhando duro porque amanhã

teremos um jogo decisivo contra a Colômbia, jogando em casa. A

equipe está crescendo e hoje foi um jogo mais difícil contra o Peru

em que conseguiu marcar bem ambas as extremidades deles. Foi

um bom jogo e todos nós olhamos para essa vaga no amanhã

Mundial contra a Colômbia", disse.

Com 13 acertos, a ponteira Rosamaria foi a maior pontuadora na

vitória do Brasil sobre o Peru, na última sexta. A atleta contou qual a

expectativa do grupo para o último jogo no Sul-Americano, que tem

status de “final”.

CAMPANHA COLOMBIANA!

15.08 (terça-feira) – Colômbia 3 x 0 Peru – (20/25, 23/25 e 20/25)

16.08 (quarta-feira) – Colômbia 3 x 0 Chile – (25/12, 25/17 e 25/12)

17.08 (quinta-feira) – Colômbia 3 x 2 Argentina – (26/24, 24/26, 25/17,

22/25 e 15/10)

18.08 (sexta-feira) – Colômbia 3 x 0 Venezuela (25/18, 25/18 e

25/19)

CAMPANHA BRASILEIRA!

15.08 (terça-feira) – Brasil x Argentina (25/21, 25/15 e 25/19)

16.08 (quarta-feira) – Brasil x Venezuela (25/15, 25/6 e 25/12)

17.08 (quinta-feira) – Brasil x Chile ( 25/5, 25/10 e 25/7)

18.08 (sexta-feira) – Brasil x Peru (25/16, 25/17 e 25/18)

As duas equipes chegam invictas à “decisão”. A diferença está apenas

no número de sets vencidos. Enquanto o time verde e amarelo

venceu todos os seus jogos com sets diretos, as donas da casa

precisaram do tie-break para baterem a Argentina. O Brasil não

perde um set no torneio desde 1999.

SUPREMACIA!

O Brasil, com 19 títulos, e O Peru, com 12 conquistas, são os únicos

vencedores do Sul-Americano Feminino. Adversária deste sábado, a

Colômbia soma duas medalhas de bronze: 1991 e 2015.

MODELO!

O formato da competição é simples: todas as equipes se enfrentam, e

o time que somar mais vitórias ao término da quinta rodada será

declarado campeão. O Brasil lidera com 12 pontos, ao passo que a Colômbia é a segunda, com 11.

Campeão das últimas 11 edições do torneio, o Brasil possui ao

todo 19 conquistas do Sul-Americano, sendo o maior vencedor da

competição, tanto no feminino, como no masculino. Além do troféu, a

equipe vencedora garante vaga no Mundial de 2018, que será

disputado no Japão.

Boa tarde, torcedor! Neste sábado (19), Brasil e Colômbia disputam o jogo que vai definir a equipe vencedora do Sul-Americano Feminino de Vôlei. A partida será disputada às 17h30 (Brasília), no Coliseo Evangelista Mora, em Cali, na Colômbia.