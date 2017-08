Pequim 2008: nove anos da conquista do inédito ouro olímpico no vôlei feminino brasileiro

Com parciais de 25/15, 18/25, 25/13 e 25/21 na final contra os Estados Unidos, a Seleção Brasileira conseguiu sua primeira medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Nos jogos de Pequim, a campanha da equipe foi de 100% de aproveitamento. Foram oito partidas e oito vitórias. Além disso, foram 24 sets vencidos e apenas um perdido (esse na final contra as norte-americanas).

Antes da conquista inédita, o Brasil já tinha duas medalhas olímpicas. A primeira foi garantida em Atlanta/1996, contra a Rússia; e a segunda em Sydney/2000, contra os Estados Unidos. Ambas de bronze.

Com a medalha de ouro, José Roberto Guimarães foi o primeiro técnico a levar seu time ao lugar mais alto do pódio em equipes femininas e masculinas. Ele já havia ganhado o ouro pelo time masculino do Brasil, em Barcelona/1992.

Final tensa

O primeiro set da grande final não começou bem para as brasileiras. No início deste, foram dados pontos de graça para as norte-americanas, e a partida permaneceu equilibrada até a metade da parcial. Através do bloqueio, o Brasil conseguiu uma sequência de 10 a 1, abrindo 20 a 11 contra os Estados Unidos. A etapa terminou de forma tranquila: 25/15.

O segundo set iniciou ao contrário de como terminou o anterior. O time dos Estados Unidos logo abriu 5 a 1. O técnico José Roberto Guimarães mexeu no time, tirando Mari e pondo Jaqueline, mas de nada adiantou. As norte-americanas venceram com uma boa vantagem no placar: 18/25.

Apesar da derrota no segundo set, o terceiro foi o de melhor desempenho da equipe brasileira. O time abriu 6 a 3 no início da parcial. Logo depois, a vantagem virou de 6 pontos, com o time brasileiro abrindo 12 a 6. Com um ataque de Mari, o Brasil venceu a etapa com grande vantagem no placar: 25/13.

O quarto e último set foi o mais equilibrado. Foi disputado ponto a ponto, e a todo momento se trocava o time na frente do placar. No final da parcial, ganhou quem errou menos. As meninas do Brasil venceram as nortes-americanas por um placar mais apertado, em comparação às outras etapas: 25/21.

Campanha do Brasil até o ouro

Fase de grupos: Brasil 3 x 0 Argélia

Fase de grupos: Brasil 3 x 0 Rússia

Fase de grupos: Brasil 3 x 0 Sérvia

Fase de grupos: Brasil 3 x 0 Cazaquistão

Fase de grupos: Brasil 3 x 0 Itália

Quartas-de-final: Brasil 3 x 0 Japão

Semifinal: Brasil 3 x 0 China

Final: Brasil 3 x 1 Estados Unidos

Com essa medalha, a seleção feminina se livrou do rótulo de 'amarelona'. "A cor da nossa medalha é amarela, sim. Mas é amarelo de ouro", disse José Roberto Guimarães após a final.

O segundo ouro nos Jogos Olímpicos não demorou a chegar. Logo na próxima oportunidade, o Brasil subiu ao mais alto lugar do pódio novamente. A conquista ocorreu em Londres 2012, novamente em cima dos Estados Unidos.