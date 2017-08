Em estreia de Nico Uriarte, Sada Cruzeiro abre Mineiro de 2017 com vitória sobre Montes Claros

INCIDENCIAS: Jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro de vôlei de 2017, disputado no ginásio do Riacho, em Contagem, no dia 25 de agosto.

Vencedor das últimas sete edições do Campeonato Mineiro de vôlei, o Sada Cruzeiro abriu a competição deste ano na noite dessa sexta (25) com vitória sobre o Montes Claros por 3 a 0. As parciais de 25/22, 25/21 e 25/20 garantiram o triunfo celeste para cima do Pequi Atômico no Ginásio do Riacho, em Contagem, que teve a estreia do levantador argentino Nico Uriarte pelo lado dos mandantes.

A próxima partida do Sada Cruzeiro será diante do rival, o Minas Tênis Clube, contra o qual disputou e venceu as últimas sete finais do Campeonato Mineiro. Esse clássico do vôlei de Minas Gerais está marcado para o dia 30 de agosto, às 19h30, na cidade de Mariana. Já o time do norte do estado volta a jogar no dia 2 de setembro, às 19h, no Ginásio Poliesportivo de Montes Claros, novamente contra o Sada Cruzeiro.

A edição 2017 do Campeonato Mineiro tem quatro participantes, que são justamente os quatros times representantes do estado de Minas Gerais na Superliga Masculina de vôlei. São eles o atual campeão mineiro e nacional, Sada Cruzeiro, Minas Tênis Clube, Juiz de Fora e Montes Claros.

Sada Cruzeiro abre Mineiro com triunfo

Com o estreante Nico Uriarte em quadra, o Sada Cruzeiro foi buscando seu melhor entrosamento na divisão de bolas ao longo do primeiro set. Até a segunda parada técnica, o Montes Claros esteve à frente, mas a equipe celeste conseguiu virar para 19 a 18 e assim encaminhar sua vitória no set inicial do jogo por 25 a 22.

Alguns erros do time da casa na segunda parcial foram bem aproveitadas pelo Pequi Atômico, que foram construindo o seu placar. À medida que o time do técnico Marcelo Méndez ia se arrumando em quadra, no entanto, o marcador começava a tomar contornos celestes. E desta forma se concretizou: 25 a 21 para o Cruzeiro no segundo set, e 2 a 0 no jogo.

Erros de um lado, erros de outro. Os visitantes pecaram em falhas na terceira parcial, que poderia e foi decisiva para o panorama da partida. Isso fez com que o Sada Cruzeiro conseguisse boas diferenças, como um 7 a 2 no placar. O bloqueio celeste funcionou bem ao longo do set, principalmente com Simón, e os donos da casa venceram a terceira parcial por 25 a 20.

De roupa nova!

O levantador argentino Nico Uriarte fez sua estreia com a camisa do Sada Cruzeiro nessa sexta, cores que vai defender no lugar do experiente William Arjona, que foi para o Sesi-SP. Uriarte avaliou sua primeira partida pelo time mineiro e destacou o apoio do torcedor celeste que compareceu ao ginásio do Riacho.

“É sempre bom começar a jogar, o time está trabalhando bem, forte, tivemos uma boa pré-temporada. Com o tempo vamos nos conhecendo mais e vamos crescendo no entrosamento. Começamos atrás nos dois primeiros sets, mas fomos evoluindo e a torcida também teve seu papel importante, pois eles apoiam o tempo inteiro. Vibram demais”, afirmou.