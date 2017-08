Seleção Feminina inicia série de amistosos com derrota para EUA

A Seleção Feminina voltou a ser derrotada após 25 dias. Jogando em Anaheim, na Califórnia, o Brasil foi superado pelos Estados Unidos por 3 sets a 0, neste domingo (27), pela USAVcup. Neste pequeno período de invencibilidade, o time de Zé Roberto Guimarães disputou oito partidas e conquistou dois títulos: Grand Prix e Sul-Americano. O último revés das meninas brasileiras havia acontecido contra a China, na fase final do Grand Prix.

As norte-americanas venceram com parciais de 25/21, 25/14 e 29/27. Logo após a definição do resultado, as equipes disputaram um set extra com equipes alternativas. Nessas condições, o Brasil venceu por 25 a 22.

Os dois times voltam a duelar na próxima terça-feira (29), às 23h30 (de Brasília), novamente em Anaheim. A partida terá transmissão da rede de televisão norte-americana NBC Sports Network. A série de dois amistosos entre as seleções serve como preparatório para a Copa dos Campeões, competição que encerra o primeiro ano do novo clico olímpico.

No torneio mundial, a Seleção Brasileira enfrentará os Estados Unidos, Japão, China, Coréia do Sul e Rússia, adversária da estreia, no dia cinco de setembro. A Copa dos Campeões será disputada em Tóquio e Nagoya, no Japão, entre os dias 5 e 10 de setembro. O Brasil é o atual é maior vencedor da competição.

O amistoso deste domingo marcou a volta da ponteira Gabi às quadras. A jogadora não atuava desde a final da Superliga, em abril.

“Essa partida foi importante por termos enfrentado uma das melhores equipes do mundo que tem um jogo rápido e com muito volume de jogo. Aprendemos que precisamos ter um número menor de erros, além de sermos mais consistentes. Foi bom ter voltado a jogar depois de alguns meses e foi uma boa preparação para a Copa dos Campeões. Agora vamos buscar fazer um jogo melhor na terça-feira”, declarou Gabi.

A oposta americana Drews foi a maior pontuadora da partida, com 18 acertos. Pelo Brasil, Tandara e Natália foram os destaques, com 14 e 11 pontos anotados, respectivamente.