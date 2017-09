De olho em Copa dos Campeões, Seleção Feminina de vôlei treina no Japão

Foto: Divulgação /CBV

Nesta sexta-feira (1), a Seleção Feminina de Vôlei realizou o primeiro treinamento em Tóquio, no Japão, cidade em que vai disputar os jogos iniciais da Copa dos Campeões, a partir do próximo dia cinco. O primeiro momento na capital japonesa foi de aclimatação por conta do diferente fuso horário.

As comandadas de José Roberto Guimarães chegaram à capital japonesa após passarem pelos Estados Unidos, onde participaram da USAVcup, em Anaheim, na Califórnia. Em dois amistosos preparatórios contra as donas da casa, as brasileiras levaram a melhor no segundo duelo, vencendo por 3 sets a 1. No primeiro encontro, o triunfo foi das norte-americanas por 3 sets a 0.

Eleita MVP do Grand Prix, a ponteira Natália falou sobre o período de preparação do time brasileiro para o torneio mundial, destacando a importância dos amistosos e a chegada com antecedência à cidade nipônica.

“É muito importante chegarmos antes para nos adaptarmos ao fuso horário e a alimentação. Estamos confiantes e sabemos das dificuldades que vamos enfrentar na Copa dos Campeões. Fizemos dois nos amistosos nos Estados Unidos que nos ajudaram bastante. Vejo nossa equipe focada em alcançar um bom resultado e vamos seguir nos preparando para fazermos uma boa estreia contra a Rússia”, disse a capitã da seleção.

Atual vencedor, o Brasil vai em busca do quarto título da Copa dos Campeões. O time verde e amarelo terá os Estados Unidos, Rússia, Japão, China e Coréia do Sul como adversários. As seleções se enfrentarão em turno único e a que somar o maior número de vitórias ficará com o título.

Destaque no Sul-Americano, a oposta Tandara analisou o estilo de jogo da Rússia, adversária do Brasil na estreia da competição. De acordo com a jogadora, o grupo está focado para conseguir mais um bom resultado. Nesta temporada, a Seleção Feminina conquistou os três torneios que disputou: Montreux Volley Masters, Grand Prix e Sul-Americano.

“Termos chegado alguns dias antes foi fundamental. Esses dias aqui vão nos ajudar a nos adaptarmos da melhor maneira possível para estrearmos bem contra a Rússia. As russas têm um estilo de jogo diferente com bolas altas e vamos nos preparar para enfrentá-las. Essa temporada está sendo especial para esse grupo e terminar a Copa dos Campeões com o um bom resultado é um dos nossos objetivos nesse ano”, declarou a experiente Tandara.

Tabela do Brasil na Copa dos Campeões

Tóquio (Japão)

05.09 (terça-feira) – Brasil x Rússia, às 0h40 (Horário de Brasília)

06.09 (quarta-feira)– Brasil x China, às 0h40 (Horário de Brasília)

Nagoya (Japão)

08.09 (sexta-feira) – Brasil x Japão, às 7h15 (Horário de Brasília)

09.09 (sábado) – Brasil x Coréia do Sul, às 3h40 (Horário de Brasília)

10.09 (domingo) – Brasil x Estados Unidos, às 2h40 (Horário de Brasília)