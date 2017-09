Bernardinho acompanha treinamento da Seleção Masculina antes da Copa dos Campeões

Foto: Divulgação / CBV

A Seleção Masculina de vôlei realizou nesta sexta-feira (1º), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), o último treinamento da temporada em solo brasileiro. Na próxima segunda-feira (4), o time verde e amarelo viajará para a Holanda, onde passará dois dias, e depois seguirá rumo ao Japão para a disputa da Copa dos Campeões.

Os dois últimos treinamentos contaram com uma visita mais do que especial. Comandante da Seleção por quase 16 anos, Bernardinho acompanhou as últimas atividades da temporada no CDV. O treinador elogiou o grupo pelo trabalho apresentado.

“Foi bom voltar ao CDV e estar novamente próximo da seleção brasileira. Pude acompanhar dois treinos de perto e ver como o grupo está bem neste momento foi muito prazeroso. Todos estão de parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido neste início de novo ciclo”, disse.

Sucessor de Bernardinho, Renan Dal Zotto comentou a presença do ex-treinador da seleção nos treinamentos. “Ter o Bernardo aqui é muito importante. Ele vem acompanhando o trabalho a distância, nunca perdemos o contato e nesta semana ele teve a chance, de acordo com a agenda dele, de estar aqui conosco.

Buscamos usar sempre as nossas principais armas e ele é um cara fundamental, inspirador e bom de estar no grupo pela experiência que tem. Para todos nós, é um prazer enorme”, declarou Renan.

A Copa dos Campeões encerra a temporada do time brasileiro. O atual campeão olímpico estreia no torneio mundial no dia 12 de setembro diante da França, atual campeã da Liga Mundial. A seleção comandada por Renan Dal Zotto também terá a Itália, Irã, Estados Unidos e o anfitrião Japão como adversários.

“É uma competição bastante forte. Temos dois jogos já de cara muito pesados, que são contra a França e a Itália, depois um dia de descanso e uma nova sequência com três partidas bastante difíceis. Precisamos ter um grupo bastante forte para ter a oportunidade de mexer bastante e os 14 que estão indo estão preparados e muito bem neste momento. É um campeonato de nível muito alto”, disse o técnico brasileiro.

Dal Zotto ainda fez um balanço da temporada, analisando o desempenho da Seleção nos torneios disputados. O treinador aponta um crescimento do time brasileiro após o vice-campeonato da Liga Mundial.

“Tivemos pouco tempo de treino antes da Liga Mundial, mas de lá para cá a equipe vem evoluindo muito. Na própria Liga, já tivemos uma boa participação, depois, no Sul-Americano, mesmo sendo uma competição que exige menos, o time jogou muito bem, independentemente dos adversários, depois mostramos uma evolução legal nos amistosos contra os Estados Unidos e a Copa dos Campeões vai ser uma nova oportunidade para mensurar em que momento estamos para seguir buscando melhorar a cada dia”, finalizou.

Tabaela do Brasil na Copa dos Campeões

Dia 12.09 (terça-feira) – França x Brasil, às 0h40

Dia 13.09 (quarta-feira) – Brasil x Itália, às 0h40

Dia 15.09 (sexta-feira) – Irã x Brasil, às 0h40

Dia 16.09 (sábado) – Estados Unidos x Brasil, às 0h40

Dia 17.09 (domingo) – Brasil x Japão, às 6h15