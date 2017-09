Copa dos Campeões de Vôlei Feminino: saiba tudo sobre o torneio, que começa nesta terça

Brasil é o atual campeão do torneio (Foto: Matt Brown/USAV)

A Copa dos Campeões de Vôlei Feminino, criada em 1993, é uma competição mundial organizada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Suas edições ocorrem de quatro em quatro anos, sempre no ano posterior aos Jogos Olímpicos. O Brasil é o atual e maior campeão, tendo dois títulos (2005 e 2013).

A edição deste ano ocorrerá entre os dias 5 e 10 de setembro e será disputada no Japão. Terá como participantes Rússia, Japão, Estados Unidos, China, Coreia do Sul e Brasil. As equipes irão jogar diariamente, com apenas uma folga, que será no dia 7.

O torneio utiliza o sistema dos pontos corridos. Todas as seleções se enfrentam em um grupo único. A equipe que tiver a maior pontuação no fim dos jogos será declarada campeã.

As seleções participantes da Copa dos Campeões foram definidas a partir do ranking continental. As exceções foram a Coreia do Sul, a qual recebeu um convite para o torneio; e o Japão, por ser a seleção anfitriã.

Preparo

Antes de ir para o Japão, a Seleção Brasileira enfrentou duas vezes os Estados Unidos, em partidas amistosas, como preparação para a Copa dos Campeões. Os jogos ocorreram na Califórnia, nos Estados Unidos, e o Brasil perdeu o primeiro e ganhou o segundo. Na partida vitoriosa, Tandara foi a maior pontuadora, com 19 acertos.

O time brasileiro viajou para o país-sede na última quarta-feira (30) para se adaptar ao local, e lá será terminada a preparação para o torneio. A estreia contra a Rússia será no dia 5, às 00h40 (horário de Brasília), em Tóquio.

Calendário da Copa dos Campeões

-- 05 DE SETEMBRO --

Rússia x Brasil, às 00h40, em Tóquio

Estados Unidos x China, às 03h40, em Tóquio

Japão x Coreia do Sul, às 07h15, em Tóquio

-- 06 DE SETEMBRO --

Brasil x China, às 00h40, em Tóquio

Coreia do Sul x Estados Unidos, às 03h40, em Tóquio

Rússia x Japão, às 07h15, em Tóquio

-- 08 DE SETEMBRO --

Estados Unidos x Rússia, às 00h40, em Nagoya

China x Coreia do Sul, às 03h40, em Nagoy

Japão x Brasil, às 07h15, em Nagoya

-- 09 DE SETEMBRO --

Rússia x China, às 00h40, em Nagoya

Brasil x Coreia do Sul, às 03h40, em Nagoya

Japão x Estados Unidos, às 07h15, em Nagoya

Coreia do Sul x Rússia, às 23h40, em Nagoya

-- 10 DE SETEMBRO --

Estados Unidos x Brasil, às 03h40, em Nagoya

China x Japão, às 07h15, em Nagoya