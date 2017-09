Supercopa de Vôlei 2017 será disputada em Fortaleza

Foto: Divulgação/CBV

A Supercopa 2017 será realizada no mês de outubro, do dia 11 ao 13, em Fortaleza (CE). A competição reúne os as quatro melhores equipes de vôlei do Brasil, os campeões da Superliga de vôlei 2016/2017 e os vice-campeões da Copa Banco do Brasil, tanto no masculino quanto no feminino.

Este ano o torneio contará com a participação das equipes masculinas Sada Cruzeiro, campeão da Superliga, e EMS Taubaté Funvic, que vai pela Copa do Brasil. No feminino estarão presentes o time Sesc RJ (Rexona) e o Camponesa/Minas. Vale ressaltar que o Sesc RJ foi campeão das duas competições na última temporada, por isso o Minas, vice-campeão da Copa do Brasil, entrou no torneio.

A competição dos times masculinos acontecerá no dia 11, às 19h, enquanto os times das meninas se enfrentarão no dia 13, às 20h30. Os jogos serão realizados no Centro de Formação Olímpica (CFO), que é um complexo esportivo com capacidade para 17 mil pessoas.

O CFO sediou na última temporada a Supercopa masculina, na qual o Sada Cruzeiro e Vôlei Brasil Kirin (SP) estiveram presentes, o time mineiro levou a melhor. A partida válida pelo feminino, em 2016, aconteceu em Uberlândia (MG), e entre a equipe Rexona e o Praia Clube, o time carioca venceu o torneio.

O evento de lançamento da competição teve as presenças do diretor executivo da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Radamés Lattari, e do Secretário de Esporte do Ceará, Euler Barbosa.