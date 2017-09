Cruzeiro vence Monte Claros e mantém invencibilidade no Campeonato Mineiro

Cruzeiro é líder do Estadual, com três vitórias em três jogos (Foto: Renato Araújo/Sada Cruzeiro)

Na noite desse sábado (2), o Sada Cruzeiro bateu, de virada, o Montes Claros, por 3 sets a 2. As parciais do confronto foram 23/25, 25/19, 25/20, 23/25 e 15/8. O time estrelado chegou à terceira vitória no Campeonato Mineiro.

Ainda no início de temporada, o Cruzeiro encontrou dificuldades durante o confronto contra a equipe da casa. O ponteiro Leal avaliou o adversário e já pensa no próximo duelo, contra o JF Vôlei.

“Foi um jogo muito difícil, muito disputado, com muitos erros, confusões com a arbitragem também. Mas no geral foi uma partida muito equilibrada. Para um começo de temporada o time de Montes Claros está muito bem e vai crescer ainda. E nós também temos que melhorar muito mais. No quinto set nós crescemos no saque, pesou a experiência do nosso time e vamos levar para Belo Horizonte essa importante vitória. Agora é pensar no time de Juiz de Fora, que tem garotos das nossas categorias de base que sempre treinaram com a gente e nos conhecem bem”, disse.

No primeiro set, os anfitriões aproveitaram os erros dos adversários e abriram o placar na reta final do set. Já na segunda etapa a Raposa reduziu as falhas, contou com a eficiência do bloqueio e igualou o placar. O sistema defensivo continou sendo essencial na terceira parcial e a equipe estrelada virou o jogo em 2 a 1.

O quarto set começou bem equilibrado, com as equipes disputando ponto a ponto. Na reta final, um erro dos donos da casa gerou uma confusão com a arbitragem e o jogo foi paralisado por cerca de 12 minutos. Na volta, o bloqueio do Montes Claros mostrou sua eficiência e levou a partida para o tie-break. No set desempate, a Raposa mostrou sua superioridade e aproveitou das falhas do time da casa, vencendo o jogo e chegando à terceira vitória no Campeonato Mineiro.

Na manhã deste domingo (3), o Cruzeiro retorna a Belo Horizonte e dá início à preparação para a próxima partida. A Raposa receberá o JF Vôlei, na quinta-feira (7), às 17h, no Riachão.