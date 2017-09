Sada Cruzeiro disputa amistoso internacional com Bolívar, adversário no Mundial 2017

Foto: Renato Araújo/Divulgação Sada Cruzeiro

Com vaga garantida no Mundial de Clubes de vôlei, que acontece em dezembro, na Polônia, o Sada Cruzeiro terá um compromisso para além das fronteiras nacionais nesta quarta (13). A equipe mineira vai receber o Personal Bolívar, da Argentina, em amistoso internacional, no ginásio do Riacho. Em Contagem, a bola sobe para brasileiros e argentinos às 20h.

Antes do amistoso de quarta, Cruzeiro e Bolívar fazem um jogo-treino, marcado para esta terça (12), às 17h30, no Centro de Treinamento do Barro Preto, que será fechado para o público. Ambas as equipes têm presença confirmada no Mundial de Clubes do fim do ano.

O time celeste está disputando o Campeonato Mineiro, o qual lidera com cinco vitórias em cinco jogos. A equipe venceu Juiz de Fora duas vezes, Montes Claros também em duas oportunidades, além de anotar um triunfo para cima do maior rival, Minas Tênis Clube. O MTC será, justamente, o próximo adversário do Sada Cruzeiro, que cumpre contra os minastenistas seu último compromisso na primeira fase do estadual, na próxima sexta (15), às 20h, no ginásio do Riacho.

Aquisição de ingressos

Quem quiser acompanhar o amistoso entre Cruzeiro e Bolívar, pode acessar esta página para efetuar a compra de ingresso (s). O bilhete custa R$15 (inteira) e R$7,50 (meia). Os valores parciais são válidos para estudantes e maiores de 60 anos, com necessidade de comprovação de ambos os casos.

Além de venda pela web, há também a comercialização em pontos físicos, que podem ser conferidos logo abaixo.

