Sada Cruzeiro dá pausa em Campeonato Mineiro e vence Bolívar por amistoso internacional

INCIDENCIAS: Amistoso internacional de vôlei, realizado no ginásio do Riacho, em Contagem (MG), no dia 13 de setembro de 2017.

O Sada Cruzeiro segue sem perder na temporada 2017. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Mendez disputa o Campeonato Mineiro, no qual tem cinco vitórias em cinco duelos, mas teve um outro teste nessa quarta (13). Em amistoso internacional, realizado no ginásio do Riacho, em Contagem, os mineiros venceram o Personal Bolívar, da Argentina, por 3 sets a 0 (parciais de 25/19, 25/19 e 25/19).

Tanto o Cruzeiro quanto os argentinos estão garantidos no Mundial de Clubes deste ano, que acontece em dezembro, na Polônia. Além do encontro dessa quarta, as equipes já haviam feito um jogo-treino no CT do Barro Preto na terça, com dois sets vencidos para cada lado.

O amistoso no Riachão contou com boa atuação do ponteiro Leal, do Sada Cruzeiro, que foi o maior pontuador da partida: 16 acertos. O bom desempenho do cubano agradou ao treinador da equipe celeste, que destacou o peso dos dois compromissos contra os argentinos para o começo de temporada dos mineiros.

“O Leal jogou muito bem, é um jogador diferenciado e que está se preparando muito bem para chegar na Superliga e no Mundial. Esses dois jogos ajudaram muito, contribuíram demais para o entrosamento do time neste início de temporada. Estamos buscando variações do nosso ataque, estruturando várias coisas. Estou muito feliz pelo time, porque apesar de estar fazendo um trabalho físico e técnico pesado, mostramos uma boa postura e estamos jogando muito bem em quadra”, pontuou Marcelo.

O Cruzeiro agora retoma a disputa do Campeonato Mineiro, no qual encara o maior rival, Minas Tênis Clube, nesta sexta-feira (15). A partida contra os minastenistas acontece também no Riachão, às 20h. Esse será o último jogo do time celeste na primeira fase do Estadual, uma vez que a equipe viaja na semana que vem para um torneio na Argentina, que acontece entre os dias 23 e 28 de setembro.