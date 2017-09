No topo: Sada Cruzeiro bate Minas e assegura liderança do Campeonato Mineiro

O Sada Cruzeiro fez seu último confronto na fase classificatória do Campeonato Mineiro de Vôlei na noite desta sexta-feira (15), e a vítima da vez foi o Minas Tênis Clube. Com as parciais de 25/22, 25/21, 20/25 e 26/24, o Sada Cruzeiro bateu o Minas Tênis Clube por 3 sets a 1, no Ginásio do Riacho, em Contagem, e permanece como líder invicto da competição.

Após o confronto com os minatenistas, o Sada Cruzeiro segue para a Argentina, onde participa de uma excursão no país. A equipe estrelada só voltará a se apresentar para seus torcedores na primeira semana de outubro, quanto está prevista a fase final do Estadual. Na Argentina, entre os dias 23 e 28 de setembro, o Sada Cruzeiro vai disputar duas copas, em preparação para o Mundial de Clubes.

O Cruzeiro soma 17 pontos no Campeonato Mineiro, já a equipe do Minas segue sem pontuar. Os minatenistas fizeram dois jogos até o momento e perderam ambos. Ao contrário da Raposa, a equipe da Rua da Bahia continua sua trajetória na fase inicial da competição e enfrenta o Montes Claros, na próxima terça-feira (19), às 20h.

Em disputa acirrada, Sada Cruzeiro vence clássico e fecha fase classificatória de forma invicta

O primeiro set do duelo no Riachão não foi marcado por grandes diferenças no placar. A partida foi equilibrada até que a equipe da casa se aproveitou de erros dos adversários e confirmou a vantagem no primeiro set de jogo. Com isso, o Sada Cruzeiro venceu a primeira parcial por 25 a 22, abrindo 1 a 0 no placar.

As equipes voltaram para a quadra com a mesma intensidade do primeiro período. No início de segundo set, o Minas Tênis tomou a frente no placar, mas os donos da casa logo retomaram a vantagem e pararam os visitantes no bloqueio. No fim da etapa, a Raposa abriu 2 a 0 no clássico e fechou a parcial por 25 a 21.

Na tentativa de reação,o Minas aproveitou os erros do Sada Cruzeiro e diminuiu a vantagem celeste. A equipe da Rua da Bahia começou atrás no placar, mas se aproveitou dos erros de ataque da equipe rival e virou a partida. Com isso, o Minas fez 25 a 20, e fechou o terceiro set de jogo.

Embalado com a reação, os minatenistas voltaram bem para a quadra. O último set de jogo foi o mais equilibrado, o Minas esboçava uma reação, no entanto, o Sada Cruzeiro conseguia encaixar o bloqueio, dificultando as chances dos visitantes. A Raposa fez 26 a 24, fechando a partida no Riachão.