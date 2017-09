Marcelo Mendez comemora vitória sobre Minas e almeja 'melhorar jogo' do Cruzeiro

Equipe de Marcelo Mendez não perdeu nem uma partida na primeira fase do torneio (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

O Sada Cruzeiro encerrou sua participação na fase classificatória do Campeonato Mineiro com vitória sobre o rival Minas Tênis Clube. Na noite dessa sexta-feira (15), o time do técnico Marcelo Mendez bateu os comandados de Nery Tambeiro por 3 a 1, no ginásio do Riacho, em Contagem. O treinador do grupo celeste valorizou a vitória em casa.

"O Minas foi muito bem e trabalhou no passe. Por uns momentos, sacamos muito bem, e eles foram bem no passe. Eles estão de parabéns, e nós também, porque nós os superamos nos dois primeiros sets, e depois fechamos o jogo no momento decisivo", afirmou Marcelo.

O Cruzeiro já disputou seus seis compromissos pela primeira fase do Mineiro e não perdeu nem um jogo. Ao todo, foram 18 sets vencidos e apenas três perdidos (dois para o Montes Claros e um para o Minas), o que registrou a invencibilidade da equipe celeste no estadual. A ponta da tabela já credencia o time a decidir o torneio, caso avance à final, em casa.

Marcelo avaliou o desempenho do Sada Cruzeiro nesta primeira fase e afirmou que, apesar da liderança da competição, ainda há muito trabalho pela frente. "Foi boa [primeira fase]. Nós nos classificamos em primeiro, as finais serão jogadas aqui em casa. Isso significa muito. Temos que continuar trabalhando, é importante ganhar e melhorar o nosso jogo. Estamos trabalhando muito para isso", comentou.

O Campeonato Mineiro de 2017 possui outras duas equipes além de Sada Cruzeiro e Minas. São elas o Juiz de Fora e o Montes Claros. Pelo regulamento da competição, cada equipe duela com a outra duas vezes, com cruzamentos de primeiro e quarto e ainda segundo contra terceiro na semifinal. Os times têm disputado o torneio regional normalmente, com exceção do Cruzeiro.

A equipe celeste adiantou seus compromissos pela fase classificatória, tanto que, nessa sexta, fez seu sexto duelo pelo Mineiro, ao passo que o Minas entrou em quadra apenas pela segunda vez na competição. A explicação para a mudança do Cruzeiro é que, na semana que vem, o time de Marcelo Mendez viaja para o país de seu treinador, a Argentina, onde disputa um torneio entre os dias 23 e 28 de setembro.

A Copa Ciudad de Morón será composta por Sada Cruzeiro e Sesc-Rio, além dos argentinos Personal Bolivar e Ciudad Voley. O técnico Marcelo Mendez comentou o peso dessa disputa para o começo de temporada da equipe. "O torneio é muito importante para dar ainda mais entrosamento. No domingo, chegam Rodriguinho e Isac, e eles se reincorporam ao time. Será bom para eles compartilharem momentos juntos com o time e ajudarem ainda mais o time", afirmou.