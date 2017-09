Renan Dal Zotto elogia empenho e performance da Seleção Brasileira na Copa dos Campeões de Vôlei

Foto: Divulgação/CBV

Neste domingo (17), a Seleção Brasileira conquistou a medalha de ouro na Copa dos Campeões de Vôlei, ao bater o Japão por 3 sets a 0, na rodada derradeira da competição. Este foi o segundo título da Seleção Brasileira sob o comando de Renan Dal Zotto, treinador escolhido para a dura missão de substituir o multi-campeão Bernardinho.

Apesar da grande responsabilidade, as respostas em quadra são as melhores possíveis até o momento. Em três competições disputadas sob o comando do novo treinador, a Seleção Brasileira saiu com três medalhas, sendo duas de ouro (Sul-Americano e Copa dos Campeões) e uma de prata (Liga Mundial). Em entrevista concedida após a partida contra o Japão, Renan falou sobre o desempenho de sua equipe ao longo da competição.

“A Copa dos Campeões foi uma competição maravilhosa, com um nível técnico muito alto e a prova disso é que as duas primeiras equipes classificadas são as mesmas dos Jogos Olímpicos do Rio: Brasil e Itália. O Irã também teve uma participação boa. Ficamos felizes de ter conquistado esse título em uma competição tão importante.", afirmou.

O treinador elogiou a seriedade de sua equipe ao entrar em quadra na partida deste domingo. Apesar da grande responsabilidade, toda a equipe lidou muito bem com a pressão de precisar vencer para conquistar o título.

"Quanto ao jogo de hoje, foi uma partida tensa porque sabíamos que precisávamos da vitória e íamos jogar contra a equipe da casa. O Japão tem um time difícil de se enfrentar e o Brasil está de parabéns pela forma que se comportou durante todo o jogo, mesmo com a pressão e a responsabilidade de vencer para conquistar o título”, concluiu Renan.

A Seleção Brasileira colocou dois jogadores na lista de melhores jogadores do torneio: Lucão, como um dos melhores centrais e Lucarelli, como um dos melhores ponteiros. Além disso, Lucarelli também levou para casa o prêmio de melhor jogador da competição (MVP). O levantador e capitão do time, Bruninho, comentou acerca da chegada de novos jogadores e sobre os próximos objetivos da equipe.

“Nossa equipe manteve uma base e temos alguns jogadores jovens que estão se integrando no grupo. A comissão técnica não pensa só no agora, mas na Olimpíada de Tóquio, em 2020, que é o grande objetivo. Esse time está cada vez mais experiente e vamos lutar para continuar entre os melhores”, falou o levantador brasileiro.