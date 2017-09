Mudança no vôlei: projeto da FIVB altera formato de classificação das Seleções às Olimpíadas

Google Plus

(Foto: Tom Pennington/Getty Images)

Um novo sistema de classificação de seleções às Olimpíadas está a prestes a ser aprovado. De acordo com o jornalista Bruno Voloch, a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) criou uma proposta diferente do formato atual, subdivida em três etapas: duas internacionais e uma continental. Estas três etapas definiriam as onze seleções classificadas às Olimpíadas, já que a 12ª participante é, necessariamente, o país-sede.

A primeira etapa, internacional, seria disputada em uma sede escolhida pela própria FIVB, com participação de 12 seleções: a equipe vencedora do Campeonato Mundial de 2018 + duas melhores ranqueadas de cada continente. As três melhores colocadas estariam, automaticamente, classificadas aos Jogos Olímpicos.

A segunda etapa, também de caráter internacional, seria semelhante à primeira, com mais 12 participantes escolhidos via ranking da FIVB. Novamente, três vagas estariam em disputa. Os últimos cinco classificados serão definidos através de competições continentais, classificando apenas seus campeões.

A proposta ainda não foi aceita pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), mas deve ser aprovada, sem objeções, em breve. Caso seja aceita, o novo formato já passaria a vigorar imediatamente, visando os próximos Jogos Olímpicos, em Tóquio 2020.