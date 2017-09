Paulista de vôlei feminino: datas das quartas de final são definidas

Google Plus

Foto: Divulgação/Hinode Barueri

Chegou ao fim, nesta terça-feira (19), a primeira fase do Campeonato Paulista de vôlei feminino. Três jogos encerraram o período classificatório para os playoffs. Jogando em casa, Valinhos, Osasco e Barueri venceram São Caetano, Pinheiros e Sesi, respectivamente, por 3 sets a 1, . O Bauru foi a única equipe que não entrou em quadra, pois havia completado os seus seis jogos no último sábado (16).

Com os resultados da rodada, foram definidos os confrontos das quartas de final da competição. As séries dos playoffs serão disputadas em sistema de ida e volta, nos dias 23 e 27 de setembro. Caso cada equipe conquiste uma vitória, a decisão será em um Golden Set (set único disputado logo após a segunda partida). Pinheiros, Barueri e Vôlei Bauru terão direito ao mando de quadra no jogo de volta. Veja os encontros.

Pinheiros (1º) x Valinhos (7º)

Barueri (2º) x São Caetano (6º)

Bauru (3º) x Sesi (5º)

Atual pentacampeão paulista, o Osasco, quarto colocado, entrará diretamente nas semifinais. O time da Zona Oeste de São Paulo enfrentará a equipe vencedora do confronto entre Bauru e Sesi.

Campeonato Paulista – Quartas de final

Jogos de ida

23/09 - 16h30 – São Caetano x Barueri - Ginásio Lauro Gomes

23/09 - 18h – Sesi x Bauru - São Paulo - Ginásio Sesi Santo André

23/09 - 19h30 – Valinhos x Pinheiros -

Jogos de volta

27/09 - 19h30 – Barueri x São Caetano - Ginásio José Correa

27/09 - 19h30 – Bauru x Sesi - Ginásio Panela de Pressão

27/09 - 19h30 – Pinheiros x Valinhos - E.C.Pinheiros