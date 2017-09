Corinthians e Campinas largam na frente nas quartas de final do Paulista de Vôlei Masculino

Foto: July Stanzioni/Corinthians-Guarulhos

Nesta quarta-feira (20), mesmo jogando fora de casa, Corinthians-Guarulhos e Campinas (Vôlei Renata) saíram na frente nas quartas de final do Campeonato Paulista de vôlei masculino. O Timão teve uma vitória suada por 3 a 1 sobre São José Vôlei, enquanto que o time campineiro passou fácil pelo Climed/Atibaia: 3 sets a 0.

Apesar de vencerem, o resultado não oferece vantagens. Ambas as equipes terão que triunfar novamente sobre seus adversários para confirmarem as vagas para as semifinais. Caso Corinthians e Campinas sejam derrotados no jogo de volta, seja por qual for o placar, a decisão ocorrerá em um Golden Set (set único disputado logo após a segunda partida).

Os jogos de volta serão disputados no próximo sábado (23), às 18h (de Brasília). O Corinthians receberá o São José no Ginásio Ponte Grande, em Guarulhos, enquanto o Campinas defenderá sua vantagem contra o Atibaia no Ginásio Taquaral, em Campinas.

Corinthians x São José

Uma das novidades da atual edição do Paulista Masculino, o Corinthians segue surpreendendo. Além de ter feito a terceira melhor campanha da primeira fase, o time guarulhense mostrou que quer ir além. Nesta quarta-feira (20), jogando no Ginásio do Sesi, em São José dos Campos, o Timão derrotou o time da casa por 3 sets a 1, com parciais de 27/29, 25/20, 23/25 e 15/25, ficando a uma vitória das semifinais.

(Foto: July Stanzioni/Corinthians-Guarulhos)

Com o Ginásio do Sesi lotado, o time da casa pressionou desde os momentos iniciais. Mas o equilíbrio marcou a primeira parcial do duelo, com vitória dos visitantes: 29 a 27. O São José, no entanto, equilibrou as ações no segundo set, corrigiu os erros que cometera na primeira etapa e venceu por 25 a 20.

O revés no set anterior fez com que o Alvinegro entrasse mais atento no terceiro período. O Timão começou melhor e chego a abrir uma confortável vantagem: 11 a 6. Entretanto, os joseenses reagiram, reduziram a diferença e chegaram a empatar. Mas os corinthianos fecharam a parcial em 25 a 23. Com uma nova vitória, desta vez por dez pontos de diferença, o Corinthians fechou o placar: 25 a 15.

Atibaia x Campinas

(Foto: Pedro Henrique Teixeira/Divulgação)

Segunda melhor campanha da fase de classificação, o Campinas não encontrou dificuldades para superar o Atibaia no Ginásio do Elefantão. Com parciais de m 17/25, 13/25 e 19/25, o time azul levou a melhor sobre os anfitriões por 3 a 0, encaminhando a vaga para as semifinais. O oposto Leandro Vissotto foi o maior pontuador da partida, com 14 acertos.

“Foi um primeiro passo. Jogamos bem, de forma equilibrada e fizemos nossa parte. Temos que descansar e já se preparar para a segunda partida. Precisamos manter a concentração para buscar esta classificação diante nossa torcida”, disse o técnico Horacio Dileo, do Campinas.