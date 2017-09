Sada Cruzeiro desembarca na Argentina para torneio antes de fase decisiva do Mineiro

Foto: Reprodução/Twitter

O Sada Cruzeiro encerrou, na semana passada, sua participação na fase classificatória do Campeonato Mineiro de vôlei. A equipe, comandada pelo técnico Marcelo Mendez, venceu os seis confrontos que fez, contra Minas Tênis Clube, Montes Claros e Juiz de Fora (dois perante cada um), somando 17 pontos. Antes de disputar a fase final do campeonato regional, tem um compromisso em terras argentinas.

Na tarde desta quinta (21), o time celeste desembarcou no país vizinho, onde disputa um torneio entre os dias 23 e 28 de setembro. Além do Sada Cruzeiro, disputarão a Copa Ciudad de Bolívar o também brasileiro Sesc RJ, além dos argentinos Personal Bolívar e Ciudad Voley.

A estreia do time celeste na Copa Ciudad de Bolívar será no próximo sábado (23), às 18h30, contra o Sesc RJ. A equipe carioca terá em quadra seus reforços para a temporada. São eles o central Maurício Souza, o ponteiro Maurício Borges, o oposto Renan Buiatti e o líbero Tiago Brendle.

A Copa Ciudad de Bolívar acontece nesta reta final do mês de setembro, e a estreia do Cruzeiro na Superliga Masculina de vôlei 2017/2018 será no dia 14 de outubro, contra o Corinthians. Nesse ínterim, a equipe celeste disputa a fase final do Campeonato Mineiro, mas seu adversário da semifinal ainda não é conhecido. Isso porque a fase classificatória do estadual ainda está acontecendo, e o Cruzeiro só o adiantou para o torneio na Argentina.