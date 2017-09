Sesc-RJ Vôlei embarca rumo à Argentina para torneio preparatório visando Superliga

Google Plus

Foto: Sesc-RJ /Divulgação

A equipe do Sesc-RJ Vôlei embarcou nesta quinta-feira (21) rumo à Argentina, onde disputará dois torneios de caráter preparatório, visando a Superliga Masculina: a Copa Ciudad de Bolívar e o Desafio Sul-Americano. Além dos cariocas, o campeão mundial Sada Cruzeiro também participará das competições, e já se encontra em terras argentinas.

A equipe de Giovane Gávio contará com quatro reforços para os duelos preparatórios. Maurício Borges, Maurício Souza, Tiago Brendle e Renan Buiatti, que integravam a Seleção Brasileira medalhista de ouro na Copa dos Campeões, já foram incorporados ao elenco e devem, finalmente, estrear pela nova equipe.

A primeira partida do Sesc-RJ será justamente contra o rival brasileiro, Cruzeiro. Esta partida será no próximo sábado (23), às 18h30. Os outros dois participantes são locais: Personal Bolívar (ARG) e Ciudad Voley (ARG), considerados de alto nível no voleibol argentino.

Giovane falou sobre a importância de testes duros para o time chegar em boa forma no mês de outubro, quando começam os principais campeonatos do calendário: o Campeonato Carioca e a Superliga.

"É um torneio pesado, com um nível técnico muito bom. Além do Bolívar, teremos o Sada Cruzeiro e o Ciudad Voley também, que tem uma característica de defesa muito forte. Às vezes a gente sai de casa, se expõe um pouco, mas toda a oportunidade de crescer é muito importante. Esse torneio vai servir para isso, para nos prepararmos para a Superliga", afirmou Giovane.

Além dos quatro selecionáveis, Giovane conta com os reforços que já atuaram pelo Sesc-RJ em amistosos e os remanescentes da última temporada. Ao todo, viajam 15 atletas para a disputa dos torneios na Argentina. O retorno da equipe ao Rio de Janeiro está programado para o dia 29 de outubro.