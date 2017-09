Sada Cruzeiro vence o Ciudad Voley e fica perto de mais um título

Neste domingo (24), o Sada Cruzeiro encarou o Ciudad Voley em Buenos Aires, pela Copa Ciudad Bolívar de Vôlei 2017. Em um duelo equilibrado, o time brasileiro conseguiu uma importante vitória por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 22/25, 25/16 e 25/22, conseguindo, assim, o seu segundo triunfo no torneio, após bater o Sesc-RJ Vôlei no sábado.

Agora, a equipe celeste encara o Personal Bolívar, nesta segunda-feira (25), às 21h. O confronto pode valer o título, dependendo dos resultados da rodada entre o próprio Bolívar e o Sesc-RJ.

O Cruzeiro rodou um pouco do seu elenco, uma vez que ainda está no início da temporada e a sequência de jogos pode comprometer o lado físico dos atletas. Rodriguinho, Alemão e Fernando Cachopa ganharam oportunidade de jogar, enquanto Leal e Filipe tiveram tempo de jogo limitado, entrando e saindo da quadra durante o enfrentamento.

“Acho que é importante dar rodagem. Rodriguinho e Isac chegaram da seleção bem fisicamente, mas sem ritmo de jogo, então a intenção é permitir que eles joguem para que possam ajudar nosso time. Depois entraram Cachopa, que jogou muito bem, e Alemão, que rendeu bem também.

Hoje fizemos um trabalho técnico e físico muito forte, conseguimos um bom resultado e precisamos seguir crescendo. Amanhã é entrar com força máxima para tentar ganhar contra o Bolívar”, analisou o técnico Marcelo Mendez, após a partida.

O ponteiro Rodriguinho comentou sobre a oportunidade recebida e destacou o crescimento da equipe ao longo das partidas.

“Para mim é ótimo jogar aqui, com companheiros de altíssimo nível, com quem aprendo cada dia mais. Ainda tive um pouco de desajustes neste primeiro jogo, mas acho que é normal e acho que temos só a melhorar e crescer como equipe. Vamos fazer o nosso melhor no próximo jogo, pois independente do torneio que seja, a gente entra sempre para brigar pelo título.

Vamos encarar um time forte, que é o do Bolívar, que também está com novos jogadores no elenco, e tende a ser um grande jogo”, comentou o camisa 11.